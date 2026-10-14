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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۶
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ترامپ بار دیگر مدعی پذیرفتن ۳۰ درصد خرید طرح گاز آلاسکا از سوی تایوان شد

2 «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعا کرد که تایوان پذیرفته است ۳۰ درصد گاز طبیعی مایع یک طرح خط لوله در آلاسکا را بخرد.

جوان آنلاین: ترامپ روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا در شبکه تروث سوشال خود نوشت: من به‌تازگی در آلاسکا بودم تا بزرگ‌ترین پروژه زیرساختی انرژی در تاریخ این ایالت، یعنی «پروژه ال‌ان‌جی (LNG) آلاسکا» را کلید بزنم. این سرمایه‌گذاری زیرساختی ۵۰ میلیارد دلاری از سوی جمهوری کره، بخشی از توافق تجاری و سرمایه‌گذاری آنها با من است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: همچنین امروز اعلام می‌کنم که هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی من، موفق شده است تعهد خرید بلندمدتی از سوی تایوان به ارزش بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار برای گاز طبیعی مایع آلاسکا به دست آورد؛ این میزان معادل ۳۰ درصد از ظرفیت خط لوله برای ۲۰ سال آینده است.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: این بزرگ‌ترین توافق خرید در تاریخ محسوب می‌شود. علاوه بر این، تایوان موافقت کرده است که ۴.۴ میلیارد دلار نیز به عنوان سرمایه سهام در این پروژه مشارکت کند؛ چرا که این طرح اکنون یک پروژه دولت فدرال ایالات متحده است که تمام مجوز‌ها و تاییدیه‌های لازم برای آن اخذ و صادر شده و آماده اجراست.

ترامپ که این موضوع را در گردهمایی جمهوری‌خواهان در آلاسکا نیز مطرح کرده بود، مدعی شد: این بزرگ‌ترین پروژه در تاریخ آلاسکا است و چنین اتفاقی فقط زمانی رخ می‌دهد که من در کاخ سفید باشم.

تایوان اعلام کرده است مذاکرات برای خرید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از پروژه آلاسکا در حال پیشرفت است و این کشور در نظر دارد ۴.۴ میلیارد دلار در این طرح سرمایه‌گذاری کند.

وزارت اقتصاد تایوان اعلام کرد شرکت دولتی انرژی سی‌پی‌سی پس از نزدیک به یک سال و نیم مذاکره و ارزیابی، پیشرفت قابل‌توجهی در گفت‌و‌گو با توسعه‌دهنده پروژه داشته است.

پروژه ال‌ان‌جی آلاسکا قرار است سالانه ۲۰ میلیون تن گاز طبیعی مایع تولید کند. این طرح مدت هاست مطرح شده، اما بسیاری از فعالان صنعت درباره توجیه اقتصادی آن تردید دارند؛ زیرا اجرای آن به احداث خط لوله‌ای طولانی و سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد و هزینه‌هایش، به گفته تحلیلگران، بیش از دو برابر یک تاسیسات مشابه در ساحل خلیج مکزیک آمریکا خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، شرکت سی‌پی‌سی پس از آغاز تولید، سالانه ۶ میلیون تن گاز طبیعی مایع از این پروژه خریداری خواهد کرد. این شرکت در توسعه پروژه نیز مشارکت خواهد کرد و برآورد می‌شود سرمایه‌گذاری آن به حداکثر ۴.۴ میلیارد دلار برسد.

پروژه آلاسکا تاکنون توافق‌هایی برای فروش سالانه ۱۳ میلیون تن گاز با خریداران آسیایی و شرکت بزرگ فرانسوی توتال‌انرژی به دست آورده است. این طرح برای تامین مالی به توافق‌هایی درباره فروش سه میلیون تن دیگر در سال نیاز دارد و باید توافق‌های موجود را به قرارداد‌های الزام‌آور تبدیل کند تا بتواند منابع مالی لازم را فراهم آورد.

اجرای این پروژه امکان دسترسی مستقیم گاز طبیعی مایع تولیدشده در آمریکا به بازار‌های آسیایی، از جمله تایوان، را فراهم می‌کند؛ بدون آنکه محموله‌ها ناچار باشند از کانال پاناما عبور کنند یا مسیر طولانی پیرامون دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را طی کنند. این مسیر مستقیم می‌تواند زمان و هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهد.

توسعه‌دهندگان پروژه قصد دارند در سال ۲۰۲۶ درباره سرمایه‌گذاری نهایی در خط لوله‌ای به طول ۸۰۰ مایل، معادل یک هزار و ۲۸۷ کیلومتر، تصمیم‌گیری کنند. تصمیم نهایی درباره تاسیسات صادراتی نیز برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده و هدف آن است که نخستین محموله‌های گاز طبیعی مایع در سال ۲۰۳۱ صادر شوند.

ترامپ ماه گذشته اعلام کرد کره جنوبی با سرمایه‌گذاری در خط لوله ۵۴ میلیارد دلاری پروژه ال‌ان‌جی آلاسکا موافقت کرده است، اما سئول اعلام کرد این موضوع هنوز قطعی نشده است.

وزارت اقتصاد تایوان نیز اعلام کرد در صورت پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده، این طرح می‌تواند از سال ۲۰۳۲ تامین گاز طبیعی بیشتر برای تایوان را آغاز کند.

برچسب ها: ترامپ ، آلاسکا ، تایوان
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