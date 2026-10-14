کد خبر: 1384810
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

ظرفیت دولت صرف حل مشکلات مردم شود؛ به تفرقه‌افکنان توجه نکنید

3 رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: به هیچ‌عنوان ذهن خود را متوجه تفرقه‌افکنان و پاسخگویی به آنها نمی‌کنیم و باید با تمام ظرفیت برای حل مشکلات مردم تلاش شود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در خصوص شورای پیشرفت محله و مأموریت‌های اجتماعی وزارت کشور، تأکید کرد: در طرح محله‌محور انتظار از مساجد این است که فعالیت‌ها و اقدامات در راستای کمک به حل مشکلات مردم و تقویت سرمایه اجتماعی به‌صورت متمرکز و مشخص انجام شود و در این مسیر با مشخص شدن مسئولیت‌ها و مأموریت گروه‌ها در حوزه‌های مختلف، روند امور پیگیری شود.

پزشکیان با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات داوطلبانه مردم در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: اینکه خدمات مردم در طرح محله‌محور با استفاده از ظرفیت مساجد چگونه و توسط چه افراد و گروه‌هایی ارایه شود و مسئولیت‌ها مشخص باشد، بسیار مهم است.

رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که همه ما باید با کمک و همراهی و استفاده از ظرفیت نخبگان، خیرین و گروه‌های داوطلب با تقسیم مسئولیت‌ها و تعیین و تعریف خدمات دست به دست هم برای حل مشکلات مردم و کشور تلاش کنیم.

پزشکیان در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش همه دستگاه‌ها در مسیر کاهش هزینه‌ها و اینکه در شرایط جنگ بویژه جنگ اقتصادی قرار داریم، افزود: با وحدت و انسجام می‌توانیم این شرایط را تبدیل به فرصت برای حل بسیاری از مشکلات و معضلاتی بکنیم که سال‌های سال روی هم انباشته شده و همچنان تبدیل به ریشه‌های فساد و تباهی شده است.

رئیس جمهور در همین زمینه به مصرف بی‌رویه در زمینه سوخت و انرژی اشاره کرد و گفت: این‌روز‌ها به طور مرتب جلساتی در این زمینه برگزار شده و تمام راه‌های سوء استفاده و قاچاق سوخت را بررسی کرده‌ایم و وظایف و مأموریت همه دستگاه‌ها مشخص شده است و همچنین خلاء‌هایی که در این دستگاه‌ها وجود دارد، اعم از وزارت نفت، راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها شناسایی شده و در همین راستا ۶۰۰ هزار کارت سوخت گازوئیل بی‌هویت از مدار خارج شد.

پزشکیان تأکید کرد: در همین شرایط جنگی با کمک همه عزیزان و دستگاه‌های ذی‌ربط کار‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که امروز دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم. در حالی که باید ۸ میلیارد دلار برای این واردات هزینه می‌کردیم و این در شرایطی است که در کنار تدارک جنگ و مقابله با تمامی توطئه‌های لحظه به لحظه دشمن بازسازی صنایع و راه‌ها، پل‌ها و مراکز آسیب‌دیده مربوط برق و گاز و بخش‌های مختلف با قوت و قدرت و موفقیت ادامه دارد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقدامات و موفقیت‌های حاصل شده بیشتر به یک معجزه شبیه است، گفت: این معجزه‌ای است که با دستان زحمتکش و ایثارگر شما عزیزان و پرسنل و مدیران کشور و مردم شریف انجام گرفته است و فقط با حفظ وحدت و انسجام از یک‌طرف و ادامه تلاش و پشتکار مجموعه مدیران به سرانجام خواهد رسید و دشمن را ناامید و ناامیدتر خواهیم کرد.

پزشکیان افزود: توصیه اکید من این است که به هیچ‌عنوان ذهن خود را متوجه تفرقه‌افکنان نکنید، زیرا آنها انصاف و درک شرایط را کنار گذاشتند و مرتب در حال فحاشی و توهین و تهمت و تضعیف مدیران و مسئولان کشور هستند.

رئیس جمهور تأکید کرد: ما وقت خود را صرف پاسخ‌گویی به این مسایل تفرقه‌افکنانه نمی‌کنیم و باید با تمام ظرفیت برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم.

در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی در مورد یکپارچه‌سازی تمامی سامانه‌ها و ایجاد و راه‌اندازی پنجره واحدت دولت و تنظیم و رصد آمار افراد دریافت‌کننده کالابرگ ارائه کرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز گزارشی در مورد شورای پیشرفت محله و اقداماتی که در این زمینه انجام شده و برنامه وسیع ارائه شده در سراسر کشور با کمک استانداری‌ها، ارائه کرد و گفت که از ۵۵ هزار محله در سطح کشور تاکنون ۲۲ هزار محله تحت پوشش طرح شورای پیشرفت محله قرار گرفتند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، وزارت کشور ، تفرقه افکنان
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