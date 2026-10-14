۲ هزار و ۳۲۳ حمله عربستان از زمان تشدید جنگ علیه یمن

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عربستان از زمان تشدید جنگ علیه یمن، ۲ هزار و ۳۲۳ حمله به این کشور انجام داده است.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز چهارشنبه گفت که عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ حمله هوایی و موشکی علیه این کشور انجام داده است.

به گزارش ایسنا، به گفته وی، حملات عربستان مناطق و اهداف غیرنظامی در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های تعز، لحج، مأرب و عمران و همچنین جزیره میون را هدف قرار داده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد حملات هوایی عربستان با جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند.

به گفته وی، حملات موشکی نیز از نجران صورت گرفته است.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به دو هزار و ۳۲۳ حمله رسیده است.

وی اظهار کرد که هدف قرار دادن جزیره میون با حملات هوایی و موشکی، خطوط کشتیرانی را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در پایان اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن، عربستان را مسئول هرگونه پیامد ناشی از حمله به جزیره میون و تهدید‌های احتمالی علیه امنیت کشتیرانی می‌دانند.