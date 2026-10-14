مارک روته، دبیرکل ناتو گفت که هیچ تهدید فوری از سوی روسیه علیه کشور‌های این پیمان نظامی وجود ندارد، اما در عین حال خواستار آمادگی گسترده‌تر برای یک تقابل با مسکو شد.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، روته چهارشنبه در جریان سفر خود به استونی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تالین گفت: ما هیچ تهدید قریب‌الوقوعی علیه قلمرو ناتو نمی‌بینیم.

روته در عین حال از کشور‌های عضو ناتو خواست تا برای رویارویی با روسیه آماده شوند و با الگوبرداری از استونی، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: باید آرامش خود را حفظ کرد و به مسیر ادامه داد؛ این به معنای سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی و به‌ویژه اطمینان از تامین نیاز‌های اوکراین است.

روسیه بار‌ها ادعا‌های مطرح‌شده مبنی بر احتمال حمله به کشور‌های عضو ناتو را رد کرده است.

سال گذشته، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که آماده است «برای رفع نگرانی‌های موجود در این زمینه، به توافق دوجانبه عدم تعرض با کشور‌های غربی دست یابد.»

وی سپس در نشستی که توسط خبرگزاری تاس با حضور مدیران خبرگزاری‌های مهم جهان برگزار شد، تاکید کرد که ادعا‌ها درباره حمله قریب‌الوقوع روسیه به اروپا، نه تنها بی‌اساس و مهمل است، بلکه نوعی اقدام تحریک‌آمیز و انتشار اطلاعات نادرست محسوب می‌شود که با هدف فریب افکار عمومی غرب صورت می‌گیرد.