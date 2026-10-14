بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ حمله هوایی و موشکی علیه کشورمان انجام داد. تجاوزات سعودی، مناطق غیرنظامی در پایتخت (صنعا) و همچنین استان‌های تعز، لحج، مأرب، عمران و جزیره میون را هدف قرار داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ادامه داد: حملات هوایی سعودی توسط جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند، صورت گرفت و حملات موشکی نیز از منطقه «نجران» انجام شد. مجموع حملات هوایی و موشکی سعودی به کشور از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۲۳۲۳ مورد رسیده است.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: هدف قرار دادن جزیره میون توسط دشمن سعودی با حملات هوایی و موشکی، تهدیدی مستقیم برای خطوط کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود. ما متجاوز سعودی را مسئول هرگونه پیامد ناشی از هدف قرار دادن جزیره میون و تهدید متعاقب آن برای ایمنی ناوبری دریایی می‌دانیم.