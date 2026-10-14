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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۳
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پرسپولیس با ضعف به صدر رسید؛ یک نفر سد باخت خیبر شد

3 آخرین بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بین خیبر خرم آباد و پرسپولیس برگزار شد که با تساوی دو تیم همراه بود.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس از ساعت ۱۷:۰۵ امروز چهارشنبه از بازی‌های معوقه هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد که این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل همراه بود.

ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری (۸۹ - ابوالفضل جلالی)، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (۸۹ - محمدحسین صادقی)، محمدمهدی محبی، اوستون ارونوف (۶۲- تیوی بیفوما)، علی علیپور (۸۱ - یاسین سلمانی) و ایگور سرگیف (۶۲- پوریا شهرآبادی)

ترکیب خیبر خرم‌آباد:
محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی (۷۶ - علیرضا ملکی) حسین شنانی (۵۴- سجاد دانایی) مسعود محبی، حمید حاجی‌آقایی، علی خانزادی (۷۷- حمیدرضا ضرونی)، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی (۷۷- علیرضا ملکی).

شروع هیحانی خیبر در ورزشگاه مملو از جمعیت

بازی دو تیم با استقبال پرشور هواداران دو تیم در استادیوم تختی خرم آباد آغاز شد. استفاده از دودزا‌های سبز به رنگ پیراهن خیبر موجب شده بود تا اتمسفر ورزشگاه کاملا دستخوش هیجان ویژه‌ای قرار بگیرد. همین هیجان به خیبر کمک کرد تا دقایق ابتدایی مسابقه تسلط کامل بر توپ و میدان داشته باشد.

نفوذ‌های عرفان قهرمانی در ۵ دقیقه ابتدایی باعث شد تا مدافعان پرسپولیس دو بار برای دفع توپ به زحمت بیفتند، اما هیچ کدام تاثیری روی دروازه پیام نیازمند نگذاشت تا رفته رفته از تلاش‌های تهاجمی میزبان کاسته و پرسپولیس با آرامش بیشتری کار را دنبال کند.

خیبر در دقیقه ۱۳ هم روی شوت عیسی مرادی و برخورد آن به مدافع پرسپولیس توانست به کرنر برسد، اما نتوانست از آن استفاده کند. حرکت دقیقه ۳۷ اوستون ارونوف در محوطه جریمه خیبر با سرنگونی او همراه شد تا داور اعلام ضربه پنالتی کند، اما بازبینی صحنه نشان داد خطایی روی هافبک ازبکستانی پرسپولیس رخ نداده تا بازی را ادامه دهد.

پرسپولیس در دقیقه ۴۲ بار دیگر توسط ارونوف و سانتر او به سرگیف صاحب موقعیت شد، اما این بار مهاجم ازبک‌ها در زدن ضربه آخر شانس نیاورد تا بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

پرسپولیس در اخرین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه اول توسط اوستون ارونوف صاحب موقعیت شد. هافبک ازبکستانی پرسپولیس با قیچی برگدان خود یکی از صحنته‌های زیبای بازی را خلق کرد، اما توپ او با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

تعویض‌های تارتار و سد یک نفره خیبر

تارتار در نیمه دوم تصمیم گرفت تغییراتی را در ترکیب تیمش پس از ناکامی مهاجمان این تیم در گلزنی ایجاد کند. ایگور سرگیف و اوستون ارونوف در دقیقه ۶۲ از زمین مسابقه خارج شدند تا پوریا شهرآبادی و تیوی بیفوما جای او را بگیرند. تعویض‌هایی که بلافاصله باعث خلق دو موقعیت گلزنی متوالی برای پرسپولیس شد. شهرآبادی در دقیقه ۶۳ با شوت فنی خود پرسپولیس را صاحب موقعیت کرد که عکس العمل دیناروند مانع از گلزنی شد. در ادامه نیز محمدمهدی محبی در دقیقه ۶۴ روی پاس پورعلی صاحب موقعیت مسلم گلزنی شد، اما شوت او در موقعیت تک به تک را باز هم گلر خیبر دفع کرد.

حمله‌های پردامنه پرسپولیس ادامه دات تا تیوی بیفوما در رد و بدل پاس با محبی در دقیقه ۶۸ صاحب موقعیتی دیگر شود، اما باز هم دیناروند یک تنه جلوی ضربه بیفوما ایستاد تا دروازه تیمش را بسته نگه دارد.

بیفوما در دقیقه ۷۰ روی استارت خوب و سرعتی خود دفاع آخر خیبر را جا گذاشت تا در موقعیت تک به تک با گلر خیبر قرار بگیرد، اما ضربه فنی او با کمترین فاصله ممکن از کنار دروازه میزبان لرستانی عبور کرد تا این بار بخت با خیبر برای بسته ماندن دروازه اش یار شود.

خییر در دقیقه ۸۴ نزدیک بود تور دروازه نیازمند را به لرزه درآورد، اما گلر ملی پوش پرسپولیس به خوبی از دروازه خارج شد تا توپ بابایی به گل تبدیل نشود و بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

پرسپولیس با این نتیجه هم امتیاز با تراکتور ۱۷ امتیازی شد، اما به دلیل تفاضل گل بهتر به رتبه نخست صعود کرد. خیبر هم به هشتمین امتیاز خود در بازی هشتم رسید تا در رتبه دوازدهم جدول جا خوش کند.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، خیبر خرم‌آباد ، لیگ برتر
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