اتفاق عجیب در لیگ قهرمانان آسیا؛ گلر مورد نظر پرسپولیس پنالتی خراب کرد!

عبدالوحید نعمت‌اف، دروازه‌بان نسف‌قارشی و تیم ملی ازبکستان که یکی دو سال قبل مورد توجه پرسپولیس قرار داشت، پنالتی تیمش را مقابل الوحده از دست داد.

جوان آنلاین: بعد از فسخ یکطرفه قرارداد از سوی علیرضا بیرانوند با باشگاه پرسپولیس در تابستان ۱۴۰۳ بود که رضا درویش و همکارانش به دنبال جذب یک دروازه‌بان مطمئن بودند. یکی از گزینه‌ها، دروازه‌بانِ آن زمان ۲۳ ساله باشگاه نسف‌قارشی ازبکستان بود.

به گزارش ایرنا، بر همین اساس و حدود دو سال قبل، پرسپولیس با عبدالوحید نعمت‌اف وارد مذاکره شد تا در صورت توافق، او را به خدمت بگیرد. نعمت‌اف در نهایت به پرسپولیس نیامد، در نسف‌قارشی ماند و حالا به یکی از بهترین دروازه‌بان‌های فوتبال ازبکستان تبدیل شده است.

نعمت‌اف که در اقدامی عجیب، پنالتی‌های نسف‌قارشی را می‌زند، امروز و در بازی مقابل الوحده نتوانست دروازه حریف را باز کند و ضربه او را دروازه‌بان حریف مهار کرد. او که همین چند هفته قبل دروازه اندیجان را در لیگ ازبکستان باز کرده بود، این بار در نواختن پنالتی ناکام شد تا تیمش را از رسیدن به گل محروم کند.