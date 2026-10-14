جوان آنلاین: ۲۴مهرماه مصادف با ۵جمادی‌الاولی هم‌زمان با ولادت حضرت زینب، روز پرستار نامگذاری شده است. روزی که یادآور نقش اسطوره‌ای و تاریخی بزرگ بانوی پرستار با عظمت کربلاست؛ و روزی که یادآور ایثار و از جان‌گذشتگی پرستاران در دفاع‌مقدس، جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰ روزه، دوران کرونا و بسیاری از برهه‌های حساس است. ارزش، اهمیت، حساسیت و سختی شغل پرستاری، بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بی‌تردید دلیل ارتباط روز پرستار با ولادت حضرت زینب (س) نیز به تفاوت عمیق نگاه به پرستار در جامعه اسلامی ما با جوامع دیگر برمی‌گردد. در این نگاه، تعامل پرستار با بیمار و خانواده بیمار، صرفاً با چارچوب‌های شغلی تعریف نمی‌شود، بلکه توأم با معنویت و اخلاقی انسانی است که از اهمیت ایثار از خودگذشتگی و نوع‌دوستی در فرهنگ ایرانی اسلامی ما ریشه می‌گیرد. پرستاران این مرز و بوم برای صیانت از جان دیگران، حتی از جان خود نیز می‌گذرند و از این‌روست که پرستار را باید سرباز همیشه آماده‌باش در جدال مرگ و زندگی بدانیم. او حتی اگر جنگ و پاندمی و زلزله هم نباشد، در جدالی همیشگی با مرگ است تا بیمارش زنده بماند و امید خود را برای ادامه زندگی از دست ندهد. چنین انسانی، در چنین جایگاهی، شایسته قدردانی است و بهترین قدردانی از او، درک تمام تلاش‌ها و خستگی‌های اوست.