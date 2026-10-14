جوان آنلاین: ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه عصر چهارشنبه طی یک تجمع انتخاباتی در پاریس عنوان کرد: ما تحت دیکتاتوری سهامداران زندگی می‌کنیم. رژیم ماکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) در این باره به عنوان یک شتاب‌دهنده عمل می‌کند و اکنون خود را در لبه پرتگاه می‌بینیم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه در ادامه تاکید کرد: هیچ بحرانی در فرانسه بدون بحران اروپایی نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر به‌طور اتفاقی، کسی باعث لغزش فرانسه شود، تمام اروپا از جمله دوستان و همسایگان آلمانی ما هزینه آن را خواهند پرداخت.

او در ادامه اظهاراتش با تمرکز بر سیاست‌ها و وضعیت آلمان اظهار کرد: سطح دستمزد‌های آلمان با رقابت بین‌المللی به ویژه با چینی‌ها سازگار نیست. آلمان به یک شوک اجتماعی نیاز دارد و در حال انجام این کار با قرض گرفتن است، به ویژه برای احیای اقتصاد خود از طریق صنعت تسلیحات.

ملانشون با ترسیم وضعیت فعلی اروپا و آمریکا بیان کرد: اروپا زیر آتش ایالات متحده آمریکا است که تمام تلاش خود را برای فقیر کردن، تسلط بر آن، خفه کردن آن، تبدیل آن به یک برده و استعمار چه به صورت دیجیتالی و چه به هر شکل دیگری انجام می‌دهد. ما درک می‌کنیم که چنین استدلال‌هایی ممکن است از همان ابتدا مورد تمسخر قرار گیرند، زیرا آمریکایی‌ها نیز قرار است دوستان ما باشند، اما واقعیت به اندازه کافی پشت این مسائل وجود دارد که دست‌کم شایسته و سزاوار بحث جدی است.

این اولین بار نیست که ژان لوک ملانشون موضع خاص خود را درباره آمریکا و غرب علنی عنوان می‌کند. او روز یکشنبه علاوه بر انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه ناتو، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را «دشمن» خواند.