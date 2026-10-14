انهدام تجهیزات و اسارت نظامیان سعودی در فرودگاه ذوباب در جنوب غرب یمن

رسانه جنگی نیرو‌های مسلح یمن با انتشار تصاویری از عقب راندن نیرو‌های وابسته به ائتلاف سعودی در فرودگاه «ذوباب»، از انهدام و به غنیمت گرفتن تعدادی از خودرو‌های زرهی و اسارت شماری از این نیرو‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، این رسانه در گزارشی از عملیات امروز تأکید کرده است که در جریان این درگیری‌ها، تعدادی از تجهیزات نظامی دشمن نیز به غنیمت گرفته شده است.

همزمان، یک منبع نظامی یمن با اشاره به تنش‌های احتمالی، به سهامداران شرکت «آرامکو» هشدار داد که برای جلوگیری از متحمل شدن خسارت‌های مالی در روز‌های آتی، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

سازمان دفاع شهری عربستان از صدور هشدار خطر در شهر‌های ریاض و الخرج خبر داد و شبکه العربیه هم گزارش داد که در پی تهدیدات هوایی در آسمان ریاض صدای موشک‌های پدافندی در این شهر شنیده شده است.

صبح امروز چهارشنبه نیز برخی منابع خبری از حملات موشکی و پهپادی یمن به شرکت نفتی وابسته به آرامکو در شهر جده عربستان خبر دادند.

خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از سخنگوی دفاع مدنی این کشور اعلام کرد: روز سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) دفاع مدنی در ریاض به بقایای دو موشک کروز پس از رهگیری و انهدام برخورد کردند.

این سخنگو افزود: بقایای این موشک‌های رهگیری شده همچنین خسارات مادی جزئی به ۱۵ خانه وارد کرد. سخنگوی دفاع مدنی عربستان افزود که اقدامات استاندارد برای چنین حوادثی اجرا شد.

رسانه‌های عربستان سعودی سه شنبه شب از شنیده شدن صدا‌های شدید انفجار در شمال ریاض و همچنین در ظهران نزدیک ساختمان شرکت شرکت آرامکو خبر داده بودند. برخی منابع عربی همچنین از شنیدن شدن صدای چند انفجار از فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر داده بودند.