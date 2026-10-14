کد خبر: 1384704
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار مقام یمنی به سهامداران آرامکو: سهام خود را پیش از زیان بفروشید!

3 مقام نظامی یمن خطاب به سهامداران آرامکو هشدار داد: سهام خود را بفروشید تا ضرر نکنید.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «سبأ» از سهامداران شرکت نفت آرامکو خواست برای جلوگیری از زیان‌های مالی اقدام کنند.

این منبع افزود: به تمامی سهامداران شرکت آرامکو توصیه می‌کنیم برای جلوگیری از خسارت‌های سنگین در روز‌های آینده، سهام خود را واگذار کنند.

یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن امروز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از شرکت‌های هواپیمایی جهانی، شهروندان و کارکنان فرودگاه‌ها خواسته است فوراً این مکان‌ها را تخلیه کنند، چرا که این اماکن به اهداف مشروع تبدیل شده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بر معادله «محاصره در برابر محاصره» و «افزایش تنش در برابر افزایش تنش» و نیز هدف قرار دادن تجمعات مزدوران سعودی تا توقف تجاوزات و رفع کامل محاصره یمن تاکید کرد.

برچسب ها: یمن ، آرامکو ، یحیی سریع
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