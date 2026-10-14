برتری مردان والیبال نشسته ایران برابر عراق

تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیداری دوستانه پیش از آغاز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم ملی عراق به پیروزی رسید.

جوان آنلاین: پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیداری دوستانه پیش از آغاز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم ملی عراق به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان والیبال نشسته ایران در این دیدار تدارکاتی موفق شدند با برتری در سه ست متوالی، تیم عراق را شکست دهند و آمادگی خود را پیش از آغاز رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا محک بزنند.

این مسابقه دوستانه در راستای آماده‌سازی تیم ملی ایران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی برگزار شد و فرصتی برای ارزیابی شرایط فنی بازیکنان و افزایش هماهنگی تیمی در آستانه آغاز رقابت‌ها بود.

تیم ملی والیبال نشسته روز جمعه ۲۴ مهر کلاس‌بندی خود را انجام می‌دهد و سپس یک دیدار دوستانه مقابل تیم ملی والیبال نشسته ژاپن برگزار خواهد کرد.

مردان والیبال نشسته ایران در نخستین دیدار در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن در مرحله گروهی، ۲۸ مهر ساعت ۴:۳۰ به وقت ایران به مصاف تایلند می‌رود و ۲۹ مهر ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران با قزاقستان دیدار خواهد داشت.