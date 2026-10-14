شاه اردن و نخست‌وزیر استرالیا ضمن ابراز نگرانی از تداوم تنش‌ها در منطقه غرب آسیا بر ضرورت گفت‌و‌گو برای کاهش تنش‌ها تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، «عبدالله دوم» شاه اردن امروز در کانبرا پایتخت استرالیا با «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، شاه اردن در این دیدار مخالفت خود را با کوچ اجباری فلسطینیان و گسترش شهرک‌سازی اسرائیل اعلام کرد و خواستار آرام‌سازی فراگیر اوضاع در منطقه و توقف تجاوزات اسرائیل در کرانه باختری و قدس اشغالی شد.

در این دیدار تقویت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و شاه اردن بر ضرورت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به آرام‌سازی فراگیر اوضاع در منطقه تأکید کرد و درباره پیآمد‌های تداوم تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان و گسترش آن در منطقه هشدار داد.

دفتر نخست‌وزیری استرالیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که دو طرف در این دیدار بر مخالفت با الحاق کرانه باختری و کوچ اجباری فلسطینیان تأکید و طرح شهرک‌سازی اسرائیل معروف به «E۱» را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانستند.

دو طرف بر پایبندی به راه‌حل دو دولتی و حفظ وضعیت تاریخی و حقوقی در اماکن مقدس اسلامی و مسیحی قدس اشغالی تأکید کردند.

سران اردن و استرالیا همچنین ضرورت اجرای کامل طرح صلح در غزه مطابق با قطعنامه ۲۸۰۳ سال ۲۰۲۵ شورای امنیت و حمایت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی بدون مانع فلسطینیان به کمک‌های انساندوستانه و نیز حمایت از آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را مورد تأکید قرار دادند.

دو طرف همچنین ضمن ابراز نگرانی از تداوم تنش‌ها در منطقه غرب آسیا بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک و گفت‌و‌گو برای کاهش تنش‌ها تأکید کردند.

سران دو کشور همچنین حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک بحران با هدف تحقق امنیت و ثبات پایدار و نیز لزوم آزادی دریانوردی، هوانوردی و تداوم تجارت بدون مانع مطابق با قوانین بین‌المللی را مورد تأکید قرار دادند.

آنها همچنین بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه، امنیت و ثبات و حاکمیت آن و تلاش‌های لبنان برای تقویت حاکمیت و انحصار سلاح در اختیار دولت تأکید کردند.