فرمانده زنان بسیج مهرستان ترور شد

جوان آنلاین: از منابع محلی حاکیست پاسدار «افسانه عقیلا» فرمانده حوزه خواهران افضل شهرستان مهرستان در مقابل منزل شخصی و مقابل چشمان فرزندانش ترور شد.

به گزارش ایرنا، همچنین بر پایه گزارش دیگری گروهبان یکم محسن شهریاری مدافع امنیت در رویارویی با یک گروهک تروریستی جان خود را فدای امنیت کشور کرد.

در همین پیوند سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با صدور پیامی شهادت این بانوی مدافع امنیت را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است شهادت مظلومانه بانوی مؤمن، دلاور و مجاهد، افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهرستان مهرستان و شهید گروهبان یکم محسن شهریاری، مدافع سرافراز امنیت در رویارویی با عوامل مزدور گروهک‌های تکفیری، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

شهیده افسانه عقیلا، بانویی از تبار ایمان، شجاعت و ایثار، و شهید محسن شهریاری، سربازی از خیل جان‌برکفان امنیت، با نثار خون پاک خویش، سندی ماندگار از وفاداری به آرمان‌های مقدس و دفاع از مردم این سرزمین رقم زدند.

اینجانب ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، شهادت این عزیزان را به همرزمان، مردم شریف شهرستان مهرستان و جامعه بسیجیان استان سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

همچین فرماندار زاهدان با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت مدافعان امنیت، حمله به زنان را مغایر فرهنگ اسلامی دانست و از فداکاری نیرو‌های مسلح قدردانی کرد.

گفتنی است هفته گذشته نیز معاون نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان که از افسران ارشد زن استان بود هدف ترور قرار گرفته و جان خود را تقدیم امنیت منطقه کرد.