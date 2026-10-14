رویترز: سه طبقه از شرکت آرامکو آسیب دیده است

یک منبع در شرکت آرامکو عربستان اعلام کرد که حمله به این شرکت آسیب جدی به سه طبقه از ساختمان آن وارد کرده است.

جوان آنلاین:خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در شرکت آرامکو عربستان سعودی گزارش داد که بامداد چهارشنبه یک موشک بالستیک، مجتمع محل استقرار دفتر مرکزی این شرکت در شهر ظهران واقع در منطقه شرقی عربستان را هدف قرار داده است.

به گفته این منبع، در جریان این حمله یک برج اداری در داخل مجتمع هدف قرار گرفت و سه طبقه بالایی آن آسیب دیدند.

طبق گفته منابع رویترز، آتش‌سوزی ناشی از حمله به چند طبقه سرایت کرده و آسیب جدی به مجتمع اصلی آرامکو در ظهران وارد شده است.

پیشتر یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله گسترده موشکی و پهپادی به پالایشگاه شرکت‌ نفتی آرامکو و فرودگاه ملک خالد در ریاض و همچنین شرکت آرامکو در استان ظهران در شرق عربستان خبر داده بود.

وزارت انرژی عربستان سعودی نیز تایید کرد که ساختمان اداری شرکت آرامکو در ظهران هدف قرار گرفته شده اما تلفات جانی در پی نداشته است.