یمن: در مرحله تحمیل شروط خود هستیم

جوان آنلاین: در حالی که یمنی‌ها همچنان به اجرای معادلات چندگانه خود علیه عربستان ادامه می‌دهند، محمد منصور، معاون وزیر اطلاع رسانی یمن، در سخنان جدید خود درباره تحولات اخیر اعلام کرد که تحولات نظامی و میدانی، شکست شرط‌بندی‌های عربستان سعودی برای مطیع کردن یمن را آشکار کرده است.

محمد منصور در گفتگو با وب سایت المسیره اظهار داشت که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» پیامدهای مستقیمی بر اقتصاد عربستان، عملیات فرودگاهی، خطوط هوایی و فعالیت‌های ورزشی داشته است.

وی افزود: یمن از مرحله پایداری و مقاومت در برابر تجاوز، به مرحله‌ای از توانایی پاسخگویی، بازدارندگی و تحمیل شرایط خود رسیده است. نتایج میدانی کاملاً این واقعیت را ثابت می‌کند و تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلاف داخلی در یمن به ویژه در استان تعز که در آستانه آزادسازی کامل به دست رزمندگان یمنی است، شکست خورد.

این مقام یمنی در ادامه با انتقاد تند از مواضع سازمان ملل و فرستاده آن که بدون توجه به تجاوزات وحشیانه عربستان علیه مردم یمن، حملات تلافی جویانه صنعا را محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است، گفت که این مواضع جامعه بین‌المللی بیانگر استانداردهای دوگانه آن در برخورد با کشورها و ملت‌هاست.

معاون وزیر اطلاع رسانی یمن تصریح کرد که راه حل در پایان دادن به تجاوز، لغو محاصره و بازگرداندن حقوق یمنی‌ها نهفته است و از طرف‌های عربی و اسلامی می‌خواهیم تا به عربستان سعودی توصیه کنند که به جای ادامه تشدید درگیری، جنگ را متوقف کند.

محمد منصور اظهار داشت که ادامه تجاوز و محاصره علیه یمن به مدت بیش از ده سال، سوالات جدی در مورد نقش سازمان‌های بین‌المللی و تعهد آنها به اصولی که بر اساس آنها تأسیس شده‌اند، مطرح می‌کند. مواضع یک جانبه جامعه بین المللی در برابر حمله یمن به فرودگاه ملک خالد در ریاض و بی‌توجهی همین جامعه به حملات وحشیانه عربستان علیه غیرنظامیان یمنی، میزان نفوذ پول کشورهای خلیج فارس بر نظام بین‌المللی را آشکار کرد.

مقام مذکور یمنی تاکید کرد که عربستان با بمباران‌ها و ویرانگری‌های خود و هدف قرار دادن غیرنظامیان شکست خود را به نمایش می‌گذارد و در همین حال عملیات‌های بی‌سابقه یمن، ضربات سنگینی به سعودی‌ها وارد ساخته و منجر به اختلال در اقتصاد عربستان سعودی و فلج شدن جنبه‌های زندگی عمومی شده است. نمونه بارز این امر را در امتناع خطوط هوایی از انجام پرواز به عربستان می‌بینیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های میدانی سریع رزمندگان یمنی در جبهه تعز که در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد، گفت: عربستان توطئه‌هایی که در زمان آغاز جنگ علیه یمن در سال ۲۰۱۵ طراحی کرده بود را اکنون هم تکرار می‌کند و روی ایجاد اختلاف داخلی در یمن قمار کرده بود، اما این یک قمار از پیش باخته بوده و نه تنها منجر به فروپاشی جبهه داخلی نشده؛ بلکه انسجام بین مردم و رهبری نظامی و سیاسی را تقویت کرده است.

معاون وزیر اطلاع رسانی یمن اظهار داشت که معادله «محاصره در برابر محاصره» با هدف وادار کردن عربستان سعودی به لغو محاصره یمن مطرح شده بود، اما این معادله پیامدهایی نیز به همراه داشته است که بر اقتصاد، فعالیت‌های تجاری و فرودگاه‌های عربستان سعودی تأثیر گذاشته و نشان دهنده گذار یمن به مرحله‌ای از توانایی‌های بازدارنده و تحمیل شرایط خود است.

وی افزود که یمن اکنون توانایی پاسخگویی و اثبات حضور خود در میدان و عرصه سیاسی را دارد و اکنون دست بالا متعلق به موضعی است که مبتنی بر عدالت و ظرفیت مقابله با تجاوز باشد.

محمد منصور در پایان از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و همه طرف‌های مربوطه خواست تا به ریاض توصیه کنند عقلانی رفتار کرده و تجاوزات و محاصره علیه یمن را متوقف سازد و حقوق این کشور را به طور کامل پس بدهد و بداند که تبلیغات و دروغ‌های رسانه‌ای نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد.