جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیرو موفق شدند شرکت آرامکو در ظهران، فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را با موشک های بالستیک، هدایت شوند و پهپادها هدف قرار دهند.

وی اضافه کرد: اهداف اعلامی به صورت دقیق مورد اصابت قرار گرفته و عملیات نیروهای یمنی باعث برجای گذاشتن ویرانی ها و آتش سوزی در عمق عربستان سعودی شده است.

سریع تصریح کرد: دشمن سعودی ۲ هزار و ۲۸۱ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده و مرتکب ده ها جنایت شده است. عملیات نیروهای مسلح یمن طی روزهای آتی علیه فرودگاه ها و تأسیسات نفتی عربستان دامه خواهد داشت. ما نسبت به پیامدهای وخیم این تجاوزات برای عربستان هشدار می دهیم.

وی گفت: به شرکت های هواپیمایی و شهروندان و کارمندان شرکت های هدف قرار گرفته نیز نسبت به نزدیک شدن به آنها هشدار داده و خواهان تخلیه فوری آنها هستیم چرا که اهداف مشروع نیروهای مسلح یمن به شمار می روند. معادله محاصره در برابر محاصره و حمله در برابر حمله ادامه خواهد داشت.