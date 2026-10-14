کد خبر: 1384638
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی
فایننشال تایمز بررسی کرد؛

چرا عربستان نمی‌تواند جلوی حملات نیروهای یمنی را بگیرد؟

ی روزنامه فایننشال تایمز به دلایل شکست عربستان در برابر حملات موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن علیه این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، مشکل دفاعی عربستان به حجم هزینه های نظامی یا در اختیار داشتن سامانه های پدافندی پیشرفته مربوط نمی شود بلکه به پیشرفت تاکتیک های نیروهای مسلح یمن و کاهش مهمات رهگیری ریاض و همچنین گسترش اهداف مورد اصابت در عربستان و سختی هدف قرار دادن سکوهای متحرک پرتاب موشک برمی گردد.

بر اساس این گزارش، پهپادهای دوربرد از نوع صماد ۲ و صماد ۳ برای پی بردن به دایره پوشش سامانه های پدافندی عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از آن موشک های کروز در ارتفاع پایین پرواز کرده و ممکن است مسیر خود را تغییر دهد که همین مسئله رصد و رهگیری آن را سخت می کند.

ساشا بروخمن پژوهشگر پژوهشکده راهبردی بین المللی مقیم بحرین تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن استراتژی فرسودن ذخایر دفاعی عربستان را در پیش گرفته اند. بر این اساس نیروهای یمنی طی روزهای متوالی یک هدف مهم را به صورت پی در پی مورد اصابت قرار می دهند تا عربستان مجبور شود سامانه های پدافندی محدود خود را به آن سمت گسیل کند. بعد از آن منطقه ای که این سامانه ها از آن خارج شده اند رصد و تأسیساتی که مورد حمایت کمتری قرار می گیرد منهدم می شود.

حملات یمنی ها که از لحاظ جغرافیایی در عربستان پراکنده شده باعث می شود سامانه های پدافندی این کشور مدام در حال انتقال و جابه جایی باشد.

بلال صعب یکی از مدیران مؤسسه تریندز و پژوهشگر چتم هاوس نیز گفت: شکست های اخیر عربستان به تاکتیک های انصارالله و مشکلات هماهنگی میان سامانه های پدافندی این کشور مربوط می شود. پدافند هوایی کامل ممکن نیست.

در گزارش فایننشال تایمز آمده است: یمنی ها از سال ها جنگ با عربستان و اسرائیل و آمریکا نقاط ضعف رادارها و سامانه های پدافندی غربی را متوجه شده اند. آنها از تجربه های ایران نیز در نبرد با اسرائیل و آمریکا بهره می برند.

برچسب ها: فایننشال تایمز ، یمن ، عربستان
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