رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه اختصاص سهمیه ۵ درصدی ایثارگران به مدت دو سال برای داوطلبان کنکوری را که محل سکونتشان در جریان جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه تخریب و غیرقابل سکونت شده است، ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری آسیب دیده از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه» را که در جلسه ۹۲۷ تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.

متقاضیان آزمون سراسری (کنکور) ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و بعد از آن، تا زمان برگزاری آزمون، ساختمان محل سکونت آنان تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ساختمان مزبور از نوع احداثی، نیازمند مقاوم‌سازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود،* به مدت دو سال مشمول سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت (موضوع ماده ۹۰ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن) با رعایت تمامی شرایط و ضوابط آن می‌شوند.

مرجع شناسایی، تأیید و معرفی افراد مشمول به سازمان سنجش آموزش کشور، مراجع قانونی ذیربط موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و تصویب‌نامه‌های متناظر ستاد ملی بازسازی خسارت‌های ناشی از حمله هستند.