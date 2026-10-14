صدور هشدار خطر و شنیده شدن صدای پدافند در پایتخت عربستان

جوان آنلاین: سازمان دفاع شهری عربستان از صدور هشدار خطر در شهرهای ریاض و الخرج خبر داد و شبکه العربیه هم گزارش داد که در پی تهدیدات هوایی در آسمان ریاض صدای موشک‌های پدافندی در این شهر شنیده شده است.

صبح امروز چهارشنبه نیز برخی منابع خبری از حملات موشکی و پهپادی یمن به شرکت نفتی وابسته به آرامکو در شهر جده عربستان خبر دادند.

خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از سخنگوی دفاع مدنی این کشور اعلام کرد: روز سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) دفاع مدنی در ریاض به بقایای دو موشک کروز پس از رهگیری و انهدام برخورد کردند.

این سخنگو افزود: بقایای این موشک‌های رهگیری شده همچنین خسارات مادی جزئی به ۱۵ خانه وارد کرد. سخنگوی دفاع مدنی عربستان افزود که اقدامات استاندارد برای چنین حوادثی اجرا شد.

رسانه‌های عربستان سعودی سه شنبه شب از شنیده شدن صداهای شدید انفجار در شمال ریاض و همچنین در ظهران نزدیک ساختمان شرکت شرکت آرامکو خبر داده بودند. برخی منابع عربی همچنین از شنیدن شدن صدای چند انفجار از فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر داده بودند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد. نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.