کد خبر: 1384621
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
اقتصاد » اخبار کلی

اسقاط ۲۸ هزار خودروی فرسوده در شهریور ۱۴۰۵

ف مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده از اسقاط ۲۸ هزار دستگاه خودرو در شهریور امسال خبر داد.

جوان آنلاین: محمدصادق حاتمی با اشاره به هدف‌گذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت گفت: با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مرداد امسال و ابلاغ آن از سوی هیئت دولت در اوایل شهریور، روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گرفته است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده از اسقاط ۲۸ هزار دستگاه خودرو در شهریور امسال خبر داد و گفت: با وجود کاهش بیش از ۳۶ درصدی تولید خودرو، نصاب اسقاط خودروهای فرسوده در ۲۰ ماه گذشته شکسته شده است.

وی افزود: در صورت تولید سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت، امکان اسقاط بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده تا پایان امسال وجود دارد.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده در مصاحبه تلویزیونی ادامه داد: با برنامه‌ریزی و تداوم روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل، می‌توان هدف‌گذاری اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۶ را محقق کرد.

تغییر ضوابط شماره‌گذاری و اسقاط خودرو

حاتمی، اجرای اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و الزام به اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری چهار خودروی تولیدی را از عوامل افزایش آمار اسقاط دانست.

وی توضیح داد: براساس آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۲، به ازای شماره‌گذاری ۱۲ خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل خارج می‌شد؛ اما با اصلاح این آیین‌نامه، نسبت اسقاط به شماره‌گذاری به یک خودرو در برابر چهار خودروی تولیدی تغییر کرده است.

برچسب ها: فرسوده ، خودرو فرسوده ، خودرو‌
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