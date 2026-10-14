ملی‌پوش والیبال ایران با انگیزه جبران ناکامی قبلی در ایتالیا به دنبال درخشش با کونئو و صعود به پلی‌آف است.

جوان آنلاین: پوریا حسین‌خانزاده، دریافت‌کننده تیم ملی والیبال ایران، پس از تجربه‌ای نه‌چندان موفق در تیم لوبه چیویتانووا، بار دیگر به لیگ ایتالیا بازگشته تا این بار با پیراهن «آکوا سانت‌آنا کونئو» توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد.

این ملی‌پوش ایرانی که حدود یک هفته پیش به منطقه پیمونت ایتالیا رسید، پس از تابستانی پرفشار و حضور در رقابت‌های ملی، با انگیزه‌ای بالا در جمع بازیکنان کونئو حاضر شده است.

خانزاده درباره اهداف شخصی و تیمی خود گفت: رویای من بازی در ایتالیا بود. سال گذشته این فرصت را داشتم، اما نتوانستم توانایی‌هایم را نشان بدهم. حالا می‌خواهم این کار را با کونئو انجام دهم، به نتایج خوبی برسیم و هواداران و مردم شهر را خوشحال کنیم.

او در ادامه با اشاره به بلندپروازی‌هایش اظهار داشت: هدفم این است که روزی بهترین بازیکن جهان شوم؛ اما در حال حاضر مهم‌ترین مسئله این است که به کونئو کمک کنم تا برای رسیدن به پلی‌آف تلاش کند. می‌دانیم لیگ ایتالیا بسیار رقابتی است، اما باید بدون ترس مقابل همه تیم‌ها بجنگیم.

دریافت‌کننده تیم ملی والیبال ایران همچنین از اشتیاق خود برای بازی مقابل هواداران کونئو گفت: شنیده‌ام هواداران کونئو بسیار پرشور هستند. بی‌صبرانه منتظرم مقابل آنها بازی کنم، توانایی‌هایم را نشان بدهم و حمایتشان را احساس کنم.

بازگشت به ایتالیا برای خانزاده فرصتی دوباره است تا پس از جدایی از لوبه چیویتانووا، جایگاه خود را در یکی از رقابتی‌ترین لیگ‌های والیبال باشگاهی جهان تثبیت کند.