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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نمایندگان اروپا خواستار مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی شدند

ق ۵۸ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اروپا استفاده از تمام ابزارهای قانونی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را خواستار شدند و هشدار دادند که استقلال نهادهای اروپایی و اعتبار اتحادیه اروپا در معرض تهدید قرار دارد.

جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای که خطاب به اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا ارسال کردند و نسخه‌ای از آن به دست پایگاه خبری پولیتیکو رسید، از بازوی اجرایی اتحادیه اروپا خواستند با قدرت از دیوان کیفری بین‌المللی در برابر تحریم‌های آمریکا دفاع کند.

در این نامه که روز سه‌شنبه (۲۱ مهر) به امضای ۵۸ نماینده پارلمان اروپا رسیده و اورور لالوک رئیس کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا و عضو حزب سوسیال دموکرات، و دیرک گوتینک نماینده هلندی حزب مردم اروپا، هدایت آن را بر عهده داشته‌اند، آمده است: ما رسما خواستار به‌کارگیری فوری تمام ابزارهای در اختیارمان برای محافظت از دیوان کیفری بین‌المللی در برابر پیامدهای این تحریم‌ها هستیم.

امضاکنندگان از رئیس کمیسیون اروپا خواسته‌اند «در برابر دولت آمریکا موضعی روشن اتخاذ کند».

پولیتیکو نوشت: دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا بارها تهدید کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی را «آجر به آجر ویران خواهد کرد».

واشنگتن تاکنون چندین قاضی این دادگاه، از جمله قضاتی از فرانسه، ایتالیا و اسلوونی را تحریم کرده است. این تحریم‌ها پس از آن اعمال شدند که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را صادر کرد.

تحریم‌های آمریکا که روز جمعه (۱۷ مهر) اعلام شد، می‌تواند دیوان کیفری بین‌المللی را به‌طور کامل از نظام مالی مبتنی بر دلار و بخش عمده‌ای از ارائه‌دهندگان خدمات فناوری محروم کند.

نمایندگان پارلمان اروپا این تحریم‌ها را «حمله یک قدرت خارجی به نهادی مستقر در قلمروی اتحادیه اروپا با استفاده از نظام مالی خود» توصیف کردند.

آنها از کمیسیون اروپا خواستند سازوکار قانونی موسوم به «قانون مقابله با تحریم‌های فراسرزمینی» را فعال کند. این سازوکار شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های آمریکا منع خواهد کرد. اجرای این اقدام پس از پایان مهلت ارفاقی ۱۸۰ روزه‌ای امکان‌پذیر خواهد شد که واشنگتن تعیین کرده است.

این گزارش به نقل از ۲ دیپلمات، افزود: وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا پس از نشستی در لوکزامبورگ توافق کردند راهکارهایی عمل‌گرایانه برای ادامه همکاری شرکت‌های اروپایی با دیوان کیفری بین‌المللی بررسی کنند. با این حال، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار واکنشی قاطع‌تر شدند.

در این نامه آمده است: ارزش‌هایی که اتحادیه اروپا از آنها دفاع می‌کند، همچنین استقلال و اعتبار اروپا در محافظت از شهروندان و نهادهای خود در برابر تحریم‌های خارجی، در معرض خطر قرار دارند. موضوع، بقای خود اتحادیه اروپاست.

به گزارش ایرنا، وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، دانمارک و هلند نیز روز جمعه ۱۷ مهر در بیانیه‌ای مشترک که در تارنمای دولت انگلیس منتشر شد، اعلام کردند: ما به عنوان حامیان متعهد دیوان بین‌المللی کیفری، از اعلام تحریم‌های آمریکا علیه این نهاد ابراز تاسف می‌کنیم و به‌شدت با آن مخالف هستیم.

هشت کشور امضاکننده بر حمایت مشترک و مستمر خود از دیوان تاکید و اعلام کردند که همچنان به گفت‌ وگوی سازنده و فراگیر با کشورهایی که عضو اساسنامه رم نیستند، متعهد خواهند ماند.

برچسب ها: اروپا ، لاهه ، امریکا
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