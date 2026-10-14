کد خبر: 1384601
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت نفت صعودی شد

نفت قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی در پی عدم قطعیت فزاینده نسبت به بهبود جریان نفت از منطقه خلیج فارس، افزایش یافت.

جوان آنلاین: قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۶۳ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید و قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با ۶۶ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۹۴ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در ساعات اولیه معاملات بیش از یک دلار افزایش قیمت داشتند، اما سپس بخشی از این رشد را از دست دادند.

به گزارش ایسنا، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کشتی کانتینربر و یک نفتکش در محدوده تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته‌اند.

پاول مولچانوف، تحلیلگر موسسه «ریموند جیمز» به بلومبرگ گفت: «با وجود تغییر مداوم عناوین خبری روزانه، تصویر کلی حاکم بر خلیج فارس طی سه ماه گذشته تغییر چندانی نکرده است.»

در خبری دیگر، وزارت انرژی عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای مسلح یمن به یک ساختمان اداری متعلق به شرکت دولتی نفت «آرامکو» در شهر ظهران حمله کرده‌اند که به وقوع آتش‌سوزی محدودی منجر شده است.

هیرویوکی کیکوکاوا، استراتژیست ارشد شرکت سرمایه‌گذاری نیسان سکیوریتیز، یکی از واحدهای نیسان سکیوریتیز، گفت: «نگرانی‌های مربوط به عرضه ناشی از درگیری میان نیروهای مسلح یمن و عربستان سعودی، قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.»

بر اساس گزارش رویترز، کیکوکاوا با پیش‌بینی معامله نفت خام آمریکا بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه، گفت: «با این حال، انتظار اینکه افزایش صادرات گازوئیل روسیه، فشار بر بازار را کاهش دهد، احتمالا حرکت شدید قیمت را در هر دو جهت محدود می‌کند.»

دولت روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ ارتباط مستقیمی میان مذاکرات صلح با اوکراین و توافق این کشور برای صادرات گازوئیل به آمریکا نمی‌بیند.

این اظهارات پس از آن بیان شد که خبرگزاری رویترز گزارش کرد نمایندگان آمریکا روز جمعه به مقامات اوکراینی گفته‌اند این توافق بخشی از تلاشی برای بازگرداندن روسیه به میز مذاکرات صلح بوده است.

برچسب ها: قیمت نفت ، بازار نفت ، تنگه‌هرمز
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