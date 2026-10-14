شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به یک روستا در کرانه باختری بار دیگر یک مسجد را به آتش کشیدند.

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که شهرک نشینان صهیونیست یک مسجد را در روستای مخماس واقع در شرق رام الله به آتش کشیدند.

به گزارش مهر، این نخستین باری نیست که شهرک نشینان صهیونیست دست به چنین اقدام شنیع و وحشیانه ای می زنند به طوری که اخیرا نیز با حمله به کرانه باختری ۲ مسجد را در این منطقه آتش زدند.

آنها با حمله به منطقه قصره واقع در جنوب نابلس یک مسجد را به آتش کشیده و شعارهایی علیه مسلمانان بر روی دیوارهای این مسجد نوشتند. یک مسجد دیگر نیز در روستای کور واقع در جنوب شهر طولکرم آتش زده شد.