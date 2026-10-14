تصمیم مهم تارتار برای ترکیب اصلی پرسپولیس؛ احتمال تغییر چند بازیکن

مهدی تارتار با وجود رضایت از عملکرد تاکتیکی پرسپولیس در پیروزی ۳ بر یک مقابل صنعت نفت آبادان، قصد دارد ترکیب اصلی سرخپوشان را بار دیگر تغییر دهد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی سه بر یک مقابل صنعت نفت آبادان توانست نمایش قابل قبولی از خود ارائه دهد. رضایت مهدی تارتار از عملکرد تاکتیکی تیمش را به همراه داشته باشد با این حال سرمربی سرخپوشان قصد ندارد به ترکیب برنده خود برای دیدارهای آینده به‌طور کامل وفادار بماند.

تارتار در نظر دارد با اعمال تغییراتی در ترکیب اصلی، شرایطی ایجاد کند که بازیکنان بیشتری فرصت حضور در مسابقات را به دست بیاورند. فشردگی رقابت‌های لیگ برتر و فشار ناشی از برگزاری بازی‌ها، یکی از ملاحظات کادر فنی پرسپولیس برای مدیریت دقایق حضور بازیکنان و کاهش احتمال آسیب‌دیدگی آنهاست؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه فصل اهمیت بیشتری پیدا کند.

از سوی دیگر سرمربی پرسپولیس می‌خواهد انگیزه بازیکنان برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی حفظ شود. تارتار اعتقاد دارد رقابت درون‌تیمی زمانی به سود پرسپولیس خواهد بود که هیچ بازیکنی جایگاه خود را تضمین‌شده نداند و همه نفرات برای جلب اعتماد کادر فنی تلاش کنند.

بر همین اساس، رضایت از نمایش مقابل صنعت نفت برای تارتار به معنای تثبیت ترکیب پرسپولیس برای بازی‌های پیش رو نیست. تارتار به دنبال آن است تا ضمن حفظ انسجام تاکتیکی تیم، از ظرفیت بازیکنان مختلف استفاده کند و سرخپوشان با آمادگی مناسب‌تری رقابت‌های پیش رو را دنبال کنند.

به این ترتیب پرسپولیس در ادامه مسیر لیگ برتر نه‌تنها برای کسب نتایج مطلوب، بلکه برای مدیریت توان جسمانی بازیکنان و حفظ رقابت درون‌تیمی نیز به برنامه‌های تارتار متکی خواهد بود؛ تصمیمی که می‌تواند در تداوم عملکرد سرخپوشان در هفته‌های آینده نقش مهمی داشته باشد.