توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف کفرشوبا، المنصوری و مجدل زون در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

جوان آنلاین: رژیم اشغالگر صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک لبنان، بامداد امروز چهارشنبه اطراف شهرک کفرشوبا در جنوب این کشور را هدف آتش توپخانه قرار داد.

ارتش رژیم اسرائیل همچنین با استفاده از توپخانه، مناطق المنصوری و مجدل زون را هدف قرار داد و همزمان با تیراندازی‌های سنگین، خانه‌های ساکنان در جنوب لبنان را زیر آتش گرفت.

جنوب لبنان از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ شاهد درگیری‌های پراکنده میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی بوده است. با وجود آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ که با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه منعقد شد، رژیم صهیونیستی به‌طور مکرر این توافق را نقض کرده و حملات خود را ادامه داده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس ۲۰۲۶ تا کنون، شمار شهدا به ۴۳۸۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۲۴۲۴ نفر رسیده است. همچنین آمار تجمیعی از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۸۹۵۶ شهید و ۳۰۶۶۰ مجروح افزایش یافته است.