روزنامه پاکستانی «داون» با تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بازیگران مهم منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پیشبرد روند میانجیگری میان ریاض و صنعا، هشدار داد که آمریکایی‌ها از قبل آسیب کافی به خاورمیانه وارد کرده‌اند لذا هرگونه ورود واشنگتن به جنگ عربستان علیه یمنی ها فاجعه بار خواهد بود.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی زبان داون در سرمقاله خود با عنوان تشدید تنش‌ها در یمن به گفت وگوی تلفنی اخیر وزیر امور خارجه ایران با همتای سعودی اشاره داشت و آمادگی تهران را برای کمک به پیشبرد گفت وگو و دیپلماسی بین عربستان و یمن مهم برشمرد.

در این سرمقاله آمده است: با ارتباط اخیر تهران و ریاض یک روزنه امیدی پدیدار شده است؛ چرا که به عقیده ایران، رویکرد نظامی اوضاع یمن را پیچیده خواهد کرد.

روزنامه داون نوشت: یمنی ها بازیگرانی مستقل هستند و توصیف آنها به عنوان بازیچه دست دیگران درست نیست. مشارکت دادن تهران در مذاکرات میان عربستان و یمن می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

این روزنامه پاکستانی افزود: اگر ریاض ملاحظاتی در این زمینه دارد، پاکستان که کانال‌های ارتباطی با هر دو کشور عربستان و ایران دارد، نیز می‌تواند وارد عمل شود. عمان نیز می‌تواند به عنوان طرف میانجی دیگر ایفای نقش کند، چرا که این کشور علاوه بر حفظ ارتباط مستقیم با یمن، روابط نزدیکی با ریاض و تهران دارد.

روزنامه داون با رد هرگونه ورود بازیگران فرامنطقه‌ای تاکید کرد: واقعیت این است که کشورهای مسلمان چه عرب و چه غیرعرب، نقش مهمی در آرام کردن اوضاع، هم در داخل یمن و هم در روابط میان این کشور با عربستان بر عهده دارند.

این نشریه پاکستانی نوشت: ایالات متحده تهدید کرده که بار دیگر به صورت نظامی در یمن مداخله خواهد کرد. چنین اقدامی می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ به بار آورد. آمریکا آسیب‌های کافی به خاورمیانه وارد کرده است و این کشورهای منطقه هستند که باید هدایت روند صلح را بر عهده بگیرند. چه پیشنهاد ایران پذیرفته شود و چه پاکستان و عمان باید تلاشی تازه برای دستیابی به راه‌حلی از طریق مذاکره آغاز شود. برای تحقق صلحی پایدار باید نکات کلیدی خاصی را مد نظر داشت.