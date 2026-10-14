مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان: غرب پس از ناکامی ایادی خود، مستقیما وارد جنگ شده است

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با تاکید بر اینکه ایادی غرب در منطقه شکست خورده‌اند و کارشان تمام شده است، گفت: اگر غرب مطمئن بود که حامیان منافعش در منطقه، قادر به انجام وظیفه محوله هستند، مستقیماً علیه ما اعلام جنگ نمی‌کرد.

جوان آنلاین: «علی الخطیب»، در خصوص پروژه اسرائیلی - آمریکایی و درگیری جاری در منطقه گفت: این درگیری جدیدی نیست، بلکه به آغاز اسلام برمی‌گردد. یهودیان از همان ابتدا با پیامبر مخالفت و او را به دروغگویی و جادوگری متهم کردند.

او تاکید کرد: ما شکست نخورده‌ایم و اگر غرب مطمئن بود که کسانی که از منافعش در منطقه محافظت می‌کنند، قادر به شکست ما هستند، مستقیماً علیه ما اعلام جنگ نمی‌کرد.وظیفه ایادی غرب تمام شده و خود غرب وارد معرکه شده است. ما در جنگی مداوم هستیم و در نهایت پیروز خواهیم شد زیرا حق پیروز خواهد شد و پروژه اسرائیلی-آمریکایی شکست خورده است.

الخطیب تصریح کرد: آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و به دنبال آن پیروزی در سال ۲۰۰۶، هشداری برای غرب و متحدانش در منطقه بود و آنها را بر آن داشت تا در جنگ اخیر از تمام ابزار خود بهره گیرند. نبردی که آنها امروز به راه انداخته اند، نبردی برای دفاع و جلوگیری از شکست است.

او ادامه داد: لبنان برای غرب از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا روایت شکست یا پیروزی را می‌سازد. بنابراین، ما از مواضع برخی که کشور را به سمت نتیجه‌ای به دور از میهن‌پرستی سوق می‌دهند، متاسفیم. نباید در هیچ لحظه‌ای احساس شکست کنیم.

الخطیب در پاسخ به سوالی در مورد موضع‌گیری درباره نیروی بین‌المللی جایگزین با یونیفل (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان)، پاسخ داد: ما ابتدا باید ماهیت ماموریت این نیرو را بدانیم.