وزارت انرژی عربستان: ساختمان اداری شرکت آرامکو در ظهران هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: یک منبع رسمی در وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه، یک ساختمان اداری متعلق به شرکت آرامکو در ظهران در استان شرقی، هدف قرار گرفت و منجر به آتش‌سوزی جزئی شد.

این منبع با بیان اینکه مقامات مربوطه پس از این حادثه، اقدامات لازم را انجام دادند، تاکید کرد که این حمله، هیچ مجروح یا تلفات جانی نداشته است.

رویترز پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که ساختمان مرکزی شرکت نفتی آرامکو در شهر ظهران در استان شرقی ، سه شنبه شب مورد اصابت پرتابه قرار گرفته است.

رویترز افزوده بود که هنوز مشخص نیست این ساختمان بصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته است یا ناشی از برخورد ترکش‌ها بوده است.

این خبرگزاری به نقل از منابع گفته بود که مدیریت شرکت آرامکو دستورهای فوری برای همه کارمندان صادر کرده است تا بصورت دور کاری از خانه کار کنند.

رسانه‌های عربستان سعودی سه شنبه شب از شنیده شدن صداهای شدید انفجار در شمال ریاض و همچنین در ظهران نزدیک ساختمان شرکت شرکت آرامکو خبر داده بودند.

برخی منابع عربی همچنین از شنیدن شدن صدای چند انفجار از فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر داده بودند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.