زخمی شدن ۴ نفر در ریاض بر اثر بقایای موشک های رهگیری شده توسط پدافند هوایی عربستان

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی عرستان (واس) به نقل از سخنگوی دفاع مدنی این کشور افزود: روز سه‌شنبه ۲ جمادی الاول (۲۱ مهر ۱۴۰۵) دفاع مدنی در ریاض به بقایای ۲ موشک کروز که رهگیری و منهدم شده بودند، برخورد کردند.

واس بدون ذکر نام سخنگوی دفاع مدنی عربستان به نقل از وی افزود: این موشک‌ها که توسط نیروهای مسلح یمن پرتاب شده بودند، منجر به زخمی شدن چهار نفر از جمله ۲ زن، یک مرد و یک کودک شدند.

وی افزود: بقایای این موشک های رهگیری شده همچنین خسارات مادی جزئی به ۱۵ خانه وارد کرد.

سخنگوی دفاع مدنی عربستان افزود که اقدامات استاندارد برای چنین حوادثی اجرا شد.

رسانه‌های عربستان سعودی سه شنبه شب از شنیده شدن صداهای شدید انفجار در شمال ریاض و همچنین در ظهران نزدیک ساختمان شرکت شرکت آرامکو خبر داده بودند.

برخی منابع عربی همچنین از شنیدن شدن صدای چند انفجار از فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر داده بودند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.