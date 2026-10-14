جوان آنلاین: رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه در گزارش هایی از شکست فاجعه‌بار دیگری از سامانه های پدافند هوایی عربستان سعودی پس از ناکامی سامانه‌های «پاتریوت پاک ۳ » و «تاد» در رهگیری و جلوگیری از اصابت موشک‌های بالستیک یمن به اهداف مورد نظر در خاک عربستان، پرده برداشت.

در این گزارش‌ها آمده است که این شکست مکرر، تقصیر را متوجه آمریکا، انگلیس و فرانسه خواهد کرد، که کشورهای تولیدکننده و تامین‌کننده این سامانه‌های دفاعی هستند.

به گزارش آسوشیتدپرس، پیشتر روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقامات عربستان سعودی نوشته بود که ذخایر موشک‌های رهگیر مورد نیاز این کشور برای مقابله با حملات بیشتر رو به کاهش است و این کشور تحقیقاتی را برای تعیین دلایل شکست پدافند هوایی خود آغاز کرده است.

اذعان رسانه های آمریکایی به ناتوانی سامانه های پدافند هوایی ساخت غرب مستقر در عربستان پس از آن انجام می شود که نیروهای مسلح یمن در روزهای گذشته در پاسخ به حملات هوایی عربستان علیه یمن، با موشک و پهپاد اهداف نظامی و اقتصادی را در عمق خاک عربستان هدف قرار دادند و این اهداف با دقت مورد اصابت موشک ها و پهپادهای نیروهای مسلح یمن قرار گرفت.

در این زمینه، رسانه‌های عربستان سعودی سه شنبه شب از شنیده شدن صداهای شدید انفجار در شمال ریاض و همچنین در ظهران نزدیک ساختمان شرکت شرکت آرامکو خبر دادند.

برخی منابع عربی همچنین از شنیدن شدن صدای چند انفجار از فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر دادند.

منابع رسمی عربستان سعودی تاکنون از تعداد تلفات یا میزان خسارات احتمالی این حملات خبری منتشر نکرده اند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.