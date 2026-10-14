سازمان ملل: نگران تشدید تنش نظامی بین یمن و عربستان هستیم

سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد: «ما همچنان عمیقا نگران تشدید تنش‌های نظامی جاری در یمن و عربستان سعودی هستیم.»

جوان آنلاین: «استفان دوجاریک» روز سه شنبه به وقت نیویورک در جمع خبرنگاران افزود: ما همچنین از درگیری‌های شدید در چندین جبهه، به‌ویژه در «تعز»، نگران هستیم و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ایم، پیامدهای انسانی ویرانگری برای غیرنظامیان به همراه دارد.

سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: ما از طرفین می‌خواهیم که خویشتنداری کرده و از هرگونه تشدید بیشتر تنش جلوگیری کنند.

وی همچنین بر لزوم پایبندی طرفین به تعهدات خود طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه تاکید کرد و گفت: ما از آن‌ها می‌خواهیم که از حملات مستقیم به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی خودداری کرده و همواره برای حفظ جان غیرنظامیان و محافظت از زیرساخت‌های مورد استفاده آن‌ها، احتیاط لازم را انجام دهند.

دوجاریک تصریح کرد: همان‌طور که بارها گفته‌ایم، هیچ راه‌حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد و ما تنها طرفی نیستیم که چنین موضعی دارد.

سخنگوی سازمان ملل گفت: از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم مسیری برای گفت‌وگویی فراگیر پیدا کنند تا زمینه دستیابی به یک راه‌حل سیاسی از طریق مذاکره فراهم شود.