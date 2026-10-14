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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴
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هشدار زرد هواشناسی برای ۲۵ استان

هواشناسی رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مخاطرات وضع هوا، از صدور هشدار زرد هواشناسی برای ۲۵ استان خبر داد و گفت: رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک تا روز شنبه پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، روز پنجشنبه (۲۳ مهر) و جمعه (۲۴ مهر) در شمال آذربایجان غربی و روز شنبه (۲۵ مهر) در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در نقاط مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

وی افزود: این شرایط جوی در پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی نقاط استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، جنوب یزد و جنوب سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود. در شرق کشور نیز وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک، پدیده غالب جوی در پنج روز آینده خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت بیان کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ مهر) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات غبار رقیق، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۱۷ و حداکثر دما ۲۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف کشور ادامه داد: براساس این هشدار، امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، غرب و جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و مناطق مرکزی، غربی و جنوب غربی کرمان و همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال گردوخاک وجود دارد.

ضیائیان تصریح کرد: روز پنجشنبه (۲۳ مهر) نیز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، شمال زنجان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان و جنوب غرب کرمان، وقوع این شرایط جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره ادامه فعالیت سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته گفت: روز جمعه (۲۴ مهر)، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، شرق، غرب و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال فارس و ارتفاعات، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز شنبه (۲۵ مهر) نیز استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، شمال ایلام، مرکز و جنوب اردبیل، همدان، غرب و جنوب اصفهان، شمال فارس، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب کرمان و سیستان و بلوچستان، همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و مازندران تحت تأثیر این مخاطره جوی قرار خواهند گرفت.

برچسب ها: هواشناسی ، باران ، بارندگی
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