جوان آنلاین: «فرناند کارتایزر» نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد که برخی رهبران غربی عامدانه روس‌هراسی را ترویج می کنند تا اعتبار سیاسی خود را حفظ کرده و به اهدافشان دست یابند؛ رویکردی که به بی‌ثباتی خطرناک منجر می‌شود.

وی افزود: برخی مقام‌های غربی در ماه‌های اخیر، بدون ارائه شواهد کافی، بارها روسیه را به انجام اقدامات ترکیبی علیه دولت های غربی متهم کرده‌اند.

نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا گفت: روس‌هراسی، علاوه بر تأثیرگذاری بر افکار عمومی می‌تواند به ابزاری برای توجیه تصمیمات و اهداف سیاسی رهبران غربی تبدیل شود.

این نماینده پارلمان اروپا پیش‌تر نیز از سیاست اتحادیه اروپا در قبال روسیه انتقاد کرده و بر ضرورت ازسرگیری گفت‌وگوهای سیاسی میان بروکسل و مسکو تأکید کرده بود.