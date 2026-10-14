واتیکان از ابتلای «پاپ لئو» به سرطان ریه خبر داد

واتیکان اعلام کرد که پس از جراحی موفقیت‌آمیز برای خارج کردن توده‌ای از ریه راست رهبر کاتولیک‌های جهان، ابتلای وی به سرطان ریه تشخیص داده شده است.

جوان آنلاین:، واتیکان اعلام کرد که «پاپ لئوی چهاردهم»، رهبر ۷۱ ساله کاتولیک‌های جهان، به «آدنوکارسینوما» که نوعی شایع از سرطان ریه است، مبتلا شده و نتایج آزمایش‌های بافت‌شناسی، تشخیص اولیه پزشکان را تأیید کرده است.

پاپ لئو برای جراحی این توده در بیمارستان «جملی» رم بستری شده بود و به گفته تیم پزشکی، بخش پایینی ریه راست وی با هدف برداشتن کامل بافت‌های سرطانی تحت عمل جراحی قرار گرفت.

واتیکان اعلام کرده است که تمامی دیدارهای عمومی پاپ تا ۲۱ اکتبر برای دوران نقاهت لغو شده است، اما هنوز درباره سرنوشت سفر ۱۱ روزه وی به آمریکای جنوبی که برای ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده بود، تصمیمی اتخاذ نشده است.

پاپ لئو در مه ۲۰۲۵ و پس از درگذشت «پاپ فرانسیس» در آوریل همان سال، به عنوان رهبر کاتولیک‌های رومی انتخاب شده بود.