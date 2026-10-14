تاکید یمن بر ادامه معادله «محاصره در برابر محاصره»

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که تقابل در این مرحله سرنوشت‌ساز با دشمن سعودی بر مبنای معادله «محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش» تا تحقق کامل اهداف ملت یمن پیگیری خواهد شد.

در این بیانیه تأکید شده است که تاریخ یمن همواره ثابت کرده که این سرزمین گورستان متجاوزان است و سرنوشت حتمی هر نیروی متجاوز و مزدوری، زباله‌دان تاریخ خواهد بود.

در همین ارتباط، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در پیامی تصویری تصریح کرد: ضربات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به مواضع دشمن سعودی، اقدامی کاملاً عاقلانه، حساب‌شده و برحق است که با هدف وادار کردن ریاض به پایان دادن به تجاوزات و رفع محاصره صورت می‌گیرد.

المشاط با تأکید بر استقلال تصمیمات صنعا افزود: منافع و مصالح ملت یمن قطب‌نمای اصلی عملیات‌های دفاعی ماست و پیامدهای آن برای دیگران، دغدغه ما به شمار نمی‌رود.