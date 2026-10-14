سازمان هواشناسی کشور از رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مختلف کشور طی دو روز آینده خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و همدیدی هواشناسی، طی دو روز آینده در مناطق شمالی فارس، نیمه جنوبی کرمان و شمال هرمزگان، در همه ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین روز شنبه، رگبار خفیف باران و رعدوبرق در شمال‌غرب، ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، روز یکشنبه نیز بارش پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق در مناطقی از شمال‌غرب، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز و زاگرس (شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب اصفهان)، شمال فارس، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و برخی مناطق مرکزی کشور ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی همچنین یادآور شد که طی پنج روز آینده، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک در شرق کشور پدیده غالب خواهد بود.

وضعیت جوی پایتخت

بنا بر اعلام این سازمان، آسمان تهران امروز کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعت‌ها همراه با غبار رقیق است که به‌تدریج در بعدازظهر با کاهش ابر و افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد شد. بیشینه دمای امروز پایتخت ۲۸ درجه و کمینه دمای آن ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر پیش‌بینی می‌شود.