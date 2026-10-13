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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

کنست طرح بن گویر در تشدید جنایت علیه اسرای فلسطینی را تصویب کرد

. کنست رژیم صهیونیستی با ادامه تشدید فشار ضد انسانی علیه اسرای فلسطینی موافقت و آن را تصویب کرد.

جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی در این رابطه اعلام کرد: کنست با تمدید شرایط فوق العاده در زندان‌های اسرائیل تا ۱۵ دسامبر موافقت کرد، امری که می‌تواند به اسرائیل اجازه دهد حتی بدون شرایط و وسایل اولیه خواب هم افراد را زندانی کند، این در حالی است که شمار زندانیان در بند اسرائیل از مرز ۲۳ هزار نفر گذشته و گستردگی روند بازداشت‌ها به نحوی که اسرائیل حتی دچار کمبود زندانبان هم شده است.

به گزارش تسنیم، در گزارش این رسانه صهیونیستی آمده است: امروز (سه‌شنبه) در جریان مذاکرات در کنست، کمیته امنیت اسرائیل بر اساس قانون زندان‌ها با تمدید اعلام وضعیت اضطراری در زندان‌ها به مدت حدود دو ماه، یعنی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ موافقت کرد.

وضعیت اضطراری در زندان‌ها (به رژیم صهیونیستی) اجازه می‌دهد تا بازداشت‌شدگان و زندانیان در طول شب، بر خلاف مفاد قانون فضای زیستی و حتی بدون تخت نگهداری شوند، تا امکان ادامه پذیرش بازداشت‌شدگان در مراکز سازمان زندان‌های اسرائیل فراهم شده و نیاز‌های امنیتی برآورده شود.

رئیس این کمیته، در آغاز مذاکرات اشاره کرد که دو پرسش ذهن او را مشغول کرده است: تراکم جمعیت در زندان‌ها چه تأثیری بر (کاهش عملیات ضد صهیونسیست) می‌گذارد؟ و چه تأثیری بر بازپروری زندانیان دارد؟

وی افزود: «اعلام وضعیت اضطراری در زندان‌ها با هدف معضل‌زدایی انجام می‌شود و جایگزینی برای یک پاسخ جامع نیست. من معتقدم زمان آن رسیده که نه تنها به مسئله تعداد ظرفیت‌های خالی در زندان‌ها، بلکه به آنچه اسرائیل برای جلوگیری از تمدید مجدد وضعیت اضطراری انجام خواهد داد، پرداخته شود»

در این بین نماینده وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با دفاع از رویکرد جنایاتکارانه بن گویر اعتراف کرد، از زمان آغاز جنگ، تعداد زندانیان به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که درخواست برای برای تمدید مدت بازداشت (بدون محاکمه) آنها هم به کمیته ارائه شده است.

گفتنی است براساس گزارش رسانه‌های عبری زبان، اسرائیل اسرای فلسطینی را در بدترین شرایط ممکن و با حداقل امکانات حتی بدون زیر انداز نگهداری می‌کند.

پیش از این کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی طرح تمدید فشار گسترده بر زندانیان را به تصویب رسانده بود.

برچسب ها: کنست اسرائیل ، بن گویر ، اسرای فلسطینی
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