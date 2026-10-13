جوان آنلاین: به نقل از الاتجاه، ارتش عراق با انجام سه حمله هوایی با جنگنده‌های F-۱۶ مقر‌ها و مخفیگاه‌های هسته‌های باقی مانده گروه تروریستی داعش را در «دره زغیتون» واقع در استان کرکوک در شمال عراق منهدم کرد.

به گزارش مهر، این عملیات در حالی انجام شده است که منابع خبری چند روز گذشته از محاصره کامل تروریست‌های داعشی توسط نیرو‌های ویژه ارتش عراق و حشد شعبی در منطقه البرغلیه و کشته و زخمی شدن شماری از تروریست‌ها خبر داده بودند.

نیرو‌های امنیتی عراق همچنان برای پاکسازی کامل منطقه و مقابله با باقی‌مانده تروریست‌ها در حال عملیات هستند.