کد خبر: 1384536
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

الزیدی: عراق می‌تواند نقش میانجی میان قدرت‌های منطقه‌ای را ایفا کند

3 نخست‌وزیر عراق پیش از سفر به عربستان گفت: عراق می‌تواند از طریق گفت‌و‌گو، نقش میانجی میان قدرت‌های منطقه‌ای را ایفا کند.

جوان آنلاین: علی الزیدی نخست وزیر عراق در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت که امنیت عراق و ثبات عربستان بخشی از معادله گسترده‌تر امنیت خلیج فارس و ثبات منطقه است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: عراق به حاکمیت دیگر کشور‌ها احترام می‌گذارد همان‌گونه که خواهان احترام به حاکمیت خود است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی عراق و تنوع روابط منطقه‌ای و بین‌المللی آن، فرصتی فراهم می‌کند تا این کشور به پلی برای ارتباط و نقطه‌ای برای گفت‌و‌گو تبدیل شود نه اینکه به عرصه رقابت و درگیری یا سکویی برای تهدید کشور‌های همسایه بدل شود.

الزیدی گفت: عراق می‌تواند از طریق گفت‌و‌گو، نقش میانجی میان قدرت‌های منطقه‌ای را ایفا کند. این امر مستلزم رویکردی متوازن در روابط خارجی، پرهیز از قرار گرفتن در صف‌بندی محور‌های رقیب منطقه‌ای و اتخاذ سیاست دور نگه داشتن عراق از درگیری‌ها است.

وی گفت: اختلالات شدید در بازارها، تجارت و عرضه انرژی در پی بسته شدن تنگه هرمز، به اقتصاد‌های منطقه آسیب وارد کرد و ضرورت تنوع بخشی به مسیر‌های تجاری را نشان داد تا تجارت به یک مسیر واحد یا شرایطی استثنایی وابسته نماند.

وی اظهار داشت: ثبات عراق همچنان پایه و اساس موفقیت هرگونه مشارکت است، زیرا سرمایه‌گذاری به کشوری باثبات، قوانین شفاف و نهاد‌هایی توانمند برای حفاظت از حقوق و اجرای قرارداد‌ها نیاز دارد.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: مبارزه با فساد، تسهیل رویه‌های اداری و تقویت حاکمیت قانون، صرفا اصلاحات داخلی نیستند، بلکه از الزامات اساسی جذب سرمایه‌گذاری و تقویت استقلال اقتصادی به شمار می‌روند.

الزیدی تاکید کرد: عراق و عربستان می‌توانند مرحله‌ای جدید از نزدیکی روابط را با هدف دستیابی به مشارکت و برنامه‌ریزی مشترک پایه‌گذاری کنند.

نخست وزیر عراق گفت: ثبات روابط بغداد و ریاض، یکی از ارکان اساسی تحقق ثبات گسترده‌تر و همگرایی بیشتر در منطقه است.

برچسب ها: علی الزیدی ، عراق ، ریاض
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