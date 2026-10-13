جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه طی سخنانی بیان کرد: اثر تبیین انقلاب در فضای مجازی از موشک‌ها هم بیشتر است. رهبر شهیدمان در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کردند که جوانان ایرانی باید وارد فضای مجازی شوند، با جوانان سراسر دنیا گفت‌و‌گو کنند و انقلاب اسلامی را برای آنها تبیین کنند.

وی گفت: امروز همه ما می‌توانیم هر جا که هستیم، در برابر دشمن نقش تهاجمی داشته باشیم و به مقابله با او بپردازیم.

مشاور فرمانده کل سپاه عنوان کرد: با تقویت موج بیداری و استفاده از فرصت درخشانی که امروز در اختیار ما قرار گرفته، می‌توانیم دشمن را از پا درآوریم.

وی خاطر نشان کرد: میلیون‌ها انسان در سراسر جهان با ما هستند؛ این ظرفیتی است که دشمن ندارد. وقتی یک نظامی آمریکایی در قلب ارتش آمریکا، مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن، روی خودش بنزین می‌ریزد، خود را به آتش می‌کشد و جان می‌بازد، باید بفهمیم که قدرت نفوذ ما تا کجا گسترش یافته است.

سردار نقدی بیان کرد: بسیاری از اتفاقاتی که در جنگ رخ می‌دهد، به دست همین نظامیان رقم می‌خورد؛ بعد‌ها افشا خواهد شد که چه اتفاقاتی افتاده است. باید ظرفیت‌های خود را بشناسیم، آرایش تهاجمی بگیریم و به نیرو‌های مسلحمان اطمینان داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی تهدیدات مبنی بر احتمال حمله زمینی آمریکا به کشورمان تصریح کرد: آمریکا اگر حمله زمینی کند، آن‌قدر اسیر می‌دهد که مجبور به بالا بردن پرچم تسلیم می‌شود. حتی بحث مقدماتی حمله زمینی به ایران هم در ذهن فرماندهان آمریکایی شکل نگرفته است؛ چون به‌خوبی می‌دانند توان انجام چنین کاری را ندارند.