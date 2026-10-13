پالتیکو: آمریکا هیچ هشداری به اوکراین درباره حمله موشکی روسیه نداد

یک منبع آگاه به نشریه پالتیکو گفت آمریکا به دلیل «شرایط بد آب و هوا» هیچ هشداری به اوکراین درباره حملات موشکی روسیه نداده است.

جوان آنلاین: یک مقام آگاه که هویت خود را فاش نکرد، شامگاه سه‌شنبه به پالتیکو گفت: آمریکایی‌ها به اوکراینی‌ها گفتند که به دلیل شرایط بد آب و هوایی هیچ هشداری بابت شلیک موشک‌های روسی داده نشده است؛ توجیهی که در کی‌یف به عنوان دلیل کافی تلقی نمی‌شود و بنابراین بسیاری نگرانند که شاید این اتفاق اصلا رخ نداده باشد.

به گزارش ایسنا، اوکراین معمولا از طریق سیستم مرکز فرماندهی و کنترل بتل‌اسپیس که توسط ارتش ایالات متحده، اعضای ناتو و دیگران اداره و کنترل می‌شود، در مورد موشک‌های قریب‌الوقوع روسیه هشدار دریافت می‌کند.

یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفت: گاهی اوقات این اطلاعات به مقصد نمی‌رسد و این اولین مورد نیست. اگر این بار مشکلات فنی خاصی وجود داشته باشد، فکر می‌کنم متخصصان آن را حل خواهند کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در این باره اظهار کرد: اطلاعات مربوط به پرتاب موشک‌های بالستیک روسیه یکی از مهم‌ترین مسائل است. در مورد حمله اخیر، هیچ هشداری از سوی شرکا اطلاع رسانی نشد.