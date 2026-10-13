کد خبر: 1384520
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

المشاط: هدف حملات یمن به عربستان پایان دادن به تجاوز و محاصره است

3 رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت که حملات این کشور علیه عربستان سعودی «عاقلانه و برحق» است و هدف آن، وادار کردن دشمن به پایان دادن به تجاوز و محاصره خود علیه یمن است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد که حملات این کشور علیه عربستان سعودی عاقلانه و برحق است و هدف آن وادار کردن دشمن به پایان دادن به تجاوز و محاصره خود علیه یمن است.

«مهدی المشاط» در سخنرانی ویدئویی به مناسبت شصت‌وسومین سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر افزود: هدف حملات یمن، وادار کردن عربستان به پایان‌دادن به تجاوز و محاصره یمن است و اینکه این حملات به چه کسی ضرر یا سود می‌رساند، دغدغه ما نیست، بلکه نزدیک‌ترین راه‌حل، پایان دادن به تجاوز و محاصره این کشور است.

وی ادامه داد: نبرد ما با هدف وادار کردن عربستان به پایان‌دادن به تجاوز و محاصره ۱۲ ساله، بازپس‌گیری ثروت‌های ملی و اخراج تمام اشغالگران از خاک کشور صورت می‌گیرد. تنها راه‌حل پیش‌رو پایان دادن به تجاوزات است و متجاوزان به یمن باید پیش از آنکه دیر شود، خاک این کشور را ترک کنند.

المشاط تأکید کرد که این کشور مصمم به مقابله با رژیم سعودی تا زمان پایان تجاوز و محاصره است و تحرکات و تجیهیزات نظامی و مزدوران آن را با هدف جلوگیری از اشغال یمن هدف قرار خواهد داد.

این مقام ارشد یمنی تکرار ادعاهای دروغین ریاض مبنی بر هدف قرار گرفتن مدینه منوره را نشانه عجز، شکست و هم‌راستایی آن با توطئه‌های صهیونیستی دانست و رژیم سعودی را مسئول کامل هرگونه تعدی به مقدسات یا تلاش برای متهم کردن ملت یمن معرفی کرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تأکید بر اینکه مقدسات خط قرمز بوده و در برابر هرگونه حماقتی سکوت نخواهند کرد، از دولت‌ها و نهادهای حامی ادعاهای رژیم سعودی خواست مواقف خود را بازبینی کنند.

وی ضمن محکوم کردن جنایات ائتلاف سعودی علیه غیرنظامیان و تأکید بر حق مشروع پاسخگویی، خاطرنشان کرد که دریانوردی بین‌المللی کاملاً امن است و صنعا به تعهدات خود پایبند است، اما اقدام رژیم سعودی در تبدیل منطقه باب‌المندب به منطقه جنگی، امنیت دریانوردی را به خطر می‌اندازد و جامعه جهانی باید آن را محکوم کند.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، مهدی المشاط
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