کد خبر: 1384514
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تکرار طرح ۴ بندی غرب برای حل‌وفصل جنگ اوکراین

جوان آنلاین: در شرایطی که زمزمه‌هایی از توقف کمک‌های تسلیحاتی امریکا به اوکراین به گوش می‌رسد، تحرکات تازه غرب برای یافتن راهی به‌منظور پایان دادن به جنگ و دستیابی به آتش‌بس بار دیگر شروع شده است، تلاش‌هایی که در قالب طرحی چهارماده‌ای با محوریت بازسازی اوکراین، ارائه تضمین‌های امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و انرژی و برقراری آتش‌بس در امتداد خطوط مقدم کنونی دنبال می‌شود. 
با تشدید تنش‌ها میان روسیه و اوکراین، طرح‌های تکراری کشور‌های غربی برای پایان دادن به جنگ بار دیگر روی میز قرار گرفته‌اند. دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس واشینگتن‌پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که امریکا و اروپا در حال تدوین پیشنهادی مشترک برای حل‌وفصل جنگ اوکراین هستند. بر اساس این گزارش، طرح پیشنهادی چهار محور اصلی دارد و قرار است منافع اقتصادی و امنیتی اوکراین و روسیه را به‌عنوان مبنایی برای توافق بر سر مسائل سرزمینی در نظر بگیرد. بازسازی اوکراین نخستین محور این طرح است و مذاکره‌کنندگان از کی‌یف خواسته‌اند برآورد‌های دقیقی از هزینه‌های بازسازی ارائه کند. تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و روسیه، دومین محور طرح است، هرچند هنوز مشخص نیست چه ترتیبات امنیتی برای مسکو در نظر گرفته خواهد شد. سومین محور، ادغام اقتصادی روسیه، اوکراین و اروپا از طریق توافق انرژی است. یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، احداث یا استفاده از خط لوله انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا و تقسیم درآمد آن میان روسیه و اوکراین است. این طرح همچنین دسترسی بلندمدت روسیه به بازار انرژی اروپا و زمان‌بندی لغو تحریم‌های اقتصادی را مشخص خواهد کرد. برقراری آتش‌بس در امتداد خطوط مقدم کنونی نیز چهارمین محور این پیشنهاد است. واشینگتن‌پست گزارش داد: «تلاش دیپلماتیک برای پیشبرد این طرح در جریان نشست اخیر مذاکره‌کنندگان امریکایی، اروپایی و اوکراینی در ایالت فلوریدا شدت گرفته است». این درحالی است که تاکنون طرح‌های متعددی از سوی کشور‌های غربی برای پایان دادن به جنگ اوکراین مطرح شده، اما هیچ‌یک به نتیجه ملموسی نرسیده و در نهایت، درگیری‌ها هر بار با ابعاد گسترده‌تری از سرگرفته شده است. 
اگرچه کشور‌های غربی ظاهراً از تلاش‌ها برای توقف جنگ حمایت می‌کنند، اما اقدامات نظامی آنها عملاً زمینه را برای تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها فراهم می‌کند. در همین چارچوب، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره تحرکات روسیه، رزمایش سالانه بازدارندگی هسته‌ای خود موسوم به «استدفست نون» را با مشارکت ۱۷ کشور عضو از روز سه شنبه در خاک ایتالیا آغاز کرد که تا ۲۳اکتبر ادامه خواهد داشت. ناتو اعلام کرد که این رزمایش یک فعالیت آموزشی معمول است که از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده و هدف از آن حفظ آمادگی و آزمایش رویه‌هایی است که از توانمندی‌های بازدارندگی و دفاعی پشتیبانی می‌کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، غرب ، انرژی
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