جوان آنلاین: یمنی‌ها دیروز واکنش به متجاوزان سعودی را وارد مرحله جدیدی کردند. علاوه بر تصریح وزارت خارجه یمن بر تداوم معادله بازدارنده تا پایان اشغالگری سعودی‌ها، عضو شورای عالی سیاسی به امریکایی‌ها هشدار داد، در صورت همدستی در ماجراجویی با متجاوزان، باید منتظر پیامد‌های این اقدام باشد. انصارالله، این‌بار هم ریاض را از قلم نینداخت و یادآور شد که یا همه در امنیت خواهند بود یا هیچ‌کس روی آرامش را نمی‌بیند. عصر دیروز رویارویی وارد مرحله‌ای جدید شد. عربستان بعد از هشدار تخلیه به روش اسرائیلی‌ها، شرکت نفت صنعا را هدف قرار داد و یمنی‌ها هم گفتند در تلافی، به پالایشگاه آرامکو در ریاض و ظهران و فرودگاه ملک خالد حمله خواهند کرد.

العربیه دیروز به نقل از جوزف حبوش، خبرنگار گزارش این شبکه اعلام کرد: وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که آیا ایالات متحده به دفاع از عربستان سعودی کمک خواهد کرد، پاسخ داد «به‌زودی خواهید فهمید.» انصارالله حتی همین پاسخ توأم با ابهام ترامپ را بدون واکنش نگذاشت. محمد البخیتی، عضو شورای عالی سیاسی یمن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر امریکا در تجاوز به یمن مشارکت کند ما در پاسخ دادن تردید نخواهیم کرد بلکه پاسخی سریع و دردناک در انتظار امریکا و تمامی منافع آن در منطقه خواهد بود.» وی خاطرنشان کرد: «ما به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا یادآوری می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که وی پیش‌تر نیز علیه یمن دست به تجاوز زده بود و در نهایت یمن از آن رویارویی پیروز بیرون آمد. ما به امریکا هشدار می‌دهیم که از مشارکت در تجاوز به یمن خودداری کند. عربستان طرف متجاوز است و یمن در چارچوب دفاع مشروع عمل می‌کند. این عربستان بود که آتش‌بس را نقض کرد.» البخیتی به تمامی کارکنان و کارگران تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان هشدار داد که از این اماکن دوری کنند، زیرا این مکان‌ها به اهدافی مشروع برای یمن تبدیل شده‌اند و اوضاع به سمت تشدید همه‌جانبه تنش‌ها پیش می‌رود. این مقام یمنی به طور خاص از ولیعهد سعودی نام برد: «هدف عملیات نظامی ما علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه‌ها ارسال پیامی به محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان است، مبنی بر اینکه دیگر نمی‌تواند از موضعی امن به حمله علیه یمن ادامه دهد. تداوم جنگ و اصرار بر گزینه نظامی دیگر به نفع عربستان نیست و این امر در نهایت به نابودی تمامی زیرساخت‌های عربستان منجر خواهد شد.»

هشدار به پادشاهی شاخ شیطان

در همین راستا، وزارت خارجه یمن نیز موضع‌گیری روشنی داشت که به طور خاص متوجه ریاض بود: «ایجاد یک معادله بازدارنده تا پایان اشغال خاک یمن توسط رژیم سعودی ضروری است. جنایات روزانه رژیم سعودی در یمن، هزینه رویارویی را افزایش داده و جامعه بین‌المللی را در معرض آزمون آشکار شعار‌های دروغین خود قرار می‌دهد.» وزارت امور خارجه یمن تصریح کرد: «پادشاهی شاخ شیطان باید درک کند که امنیت، ثبات و حاکمیت باید برای همه باشد، در غیر این صورت هیچ‌کس از آنها برخوردار نخواهد شد.» وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد: «ما آنچه را در بیانیه‌ها و هشدار‌های صادر شده توسط نیرو‌های مسلح و مرکز عملیات بشردوستانه در مورد ممنوعیت ناوبری در حریم هوایی عربستان سعودی آمده است، تأیید می‌کنیم. از همه شرکت‌ها می‌خواهیم که برای حفظ امنیت خود به آنچه در بیانیه‌ها آمده است، پایبند باشند.» وزارت خارجه یمن افزود: «در صورت نیاز به پرواز‌های بشردوستانه اضطراری، همه شرکت‌ها باید با مرکز عملیات بشردوستانه تماس گرفته و با آن هماهنگ کنند. اصرار رسانه‌های قطری بر دروغ‌پردازی، تحریف حقایق و آمیختن حق با باطل، آنها را در زمره رسانه‌های پادشاهی شیطان قرار می‌دهد. مردم یمن از ماهیت واقعی رسانه‌های متخاصم و نقش منفی، تفرقه‌انگیز و مخرب آنها آگاه هستند.» یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن هم با اعلام اینکه «نیرو‌های مسلح ما در حال حاضر با یگان‌های رزمی دشمن سعودی که پایتخت، صنعا، را هدف قرار داده‌اند، مقابله می‌کنند»، دشمنان را این‌طور خطاب قرار داد: «نیرو‌های مسلح یمن به دشمن سعودی هشدار می‌دهند که هرگونه هدف قرار دادن صنعا، با پاسخی سخت و دردناک در ریاض پایتخت دشمن سعودی، مواجه خواهد شد.»

آرامکو هدف مشروع

بعدازظهر سه‌شنبه، درگیری‌ها میان انصارالله و سعودی‌ها شدت گرفت. شبکه خبری المسیره از بمباران تأسیسات شرکت نفت غرب صنعا خبر داد و جنگنده‌های سعودی ایستگاه نفت مرکزی الصباحه در غرب استان صنعا را هدف حملات هوایی خود قرار داده‌اند. این خبر در شرایطی منتشر شد که رژیم سعودی خواستار تخلیه فوری محوطه شرکت نفت یمن و ایستگاه مرکزی «الصباحه» در صنعا بر اساس نقشه اعلامی شده بود. منابع خبری نیز از حملات هوایی به منطقه رأس عیسی خبر دادند. در مقابل، منابع عربی از شنیده‌شدن صدای سه انفجار در شمال ریاض در پی حملات پهپادی یمن خبر دادند. ائتلاف سعودی هم حمله پهپادی به این شهر را تأیید کرد. دامنه تعلیق پذیرش پرواز‌ها در تعدادی از فرودگاه‌های عربستان سعودی شامل نجران و جازان، ریاض، ینبع و عرعر است. در ادامه پیشروی نیرو‌های مسلح یمن، منطقه الهنجر واقع در ورودی غربی شهر تعز از کنترل عناصر متجاوز سعودی آزاد شد.

ارتش یمن برای سه منطقه یعنی فرودگاه ملک خالد در ریاض، پالایشگاه ۱۳۵ هزار بشکه‌ای ریاض و ساختمان مرکزی شرکت آرامکو در منطقه ظهران در ساحل خلیج فارس هشدار صادر کرد. نیرو‌های مسلح انصارالله یمن تصاویر و ویدئویی از هدف قرار دادن مواضع و خودرو‌های مزدوران سعودی در چندین جبهه منتشر و اعلام کردند: «تمامی کارمندان، کارکنان و غیرنظامیانی که در نزدیکی هرگونه تأسیسات وابسته به شرکت نفتی آرامکو حضور دارند، باید فوراً این اماکن را تخلیه کنند. این تأسیسات به‌دلیل نقش آنها در حمایت از ائتلاف متجاوز، اهداف مشروعی برای عملیات‌های نیرو‌های مسلح یمن به شمار می‌روند.» رسانه نظامی انصارالله نیز عصر دیروز با اعلام اینکه «ساعت ۹ شب منتظر باشید»، با انتشار ویدئویی از پاکسازی و تأمین امنیت منطقه جبل حبشی، مثلث البرین و تقاطع یفرس در استان تعز و بیرون راندن نیرو‌های مزدور دشمن سعودی از این مناطق خبر داد.