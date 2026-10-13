جوان آنلاین: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت درگذشت فاطمه فلکیان، معروف به «ننه‌عصمت»، بانوی یزدی که سال‌ها با بافتن دستکش برای رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم، مهر و ایثار مادرانه را به جبهه‌ها برد، دستکش‌های او را نمادی ماندگار از جهاد مردمی، مقاومت و فداکاری دانست.

به گزارش سپاه نیوز، در پیام سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: درگذشت بانوی مؤمن و مجاهد، مرحومه فاطمه فلکیان، معروف به «ننه عصمت» را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، خانواده محترم ایشان، مردم شهیدپرور یزد و تمامی رزمندگان اسلام در ایران عزیز و جبهه مقاومت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. «ننه‌عصمت» تجلی عینی زن مسلمان انقلابی بود که با لبیک به ندای خمینی کبیر (ره) و خامنه‌ای عزیز (قدس‌سره) و با درک عمیق از رسالت خود در دفاع مقدس هشت ساله و یاری‌بخشی به مدافعان حرم در جبهه مقاومت ضدصهیونیستی، دست‌های مهربانش را به کارگاهی برای جهاد و ایثار تبدیل کرد.

او با بافتن دستکش برای رزمندگان در سرمای طاقت‌فرسای جبهه‌ها، نه تنها دست‌های آنان را گرم کرد، بلکه با محبت و دعای خویش، روح مقاومت را در کالبد تقویت کرد. این بانوی مؤمنه یزدی، سال‌ها پس از پایان جنگ نیز با وجود کهولت سن و بیماری، دست از این کار جهادی مخلصانه نکشید و دستکش‌هایش به نمادی ماندگار از جهاد مردمی، ایثار و مقاومت بدل شد. امروز که دشمنان اسلام و انقلاب با جنگ ترکیبی و نرم، کیان خانواده و نقش زن ایرانی را هدف گرفته‌اند، الگونمایی این بانوی وفادار، خط بطلانی بر تلاش مذبوحانه آنان بوده و می‌تواند آموزه ایثار، مقاومت و جهاد به زنان کشور خود و گرمای محبت و ایمان را به جامعه هدیه نماید. از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات، همجواری با حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

فاطمه فلکیان معروف به «ننه‌عصمت» به‌دلیل بافتن دستکش برای رزمندگان جنگ تحمیلی، مرزبانان و رزمندگان مدافع حرم مشهور بود. دستکش‌های ننه عصمت در سال‌های گذشته به نمادی برای مقاومت و جهاد مردمی تبدیل شد و جایزه ویژه‌ای به‌نام «دستکش ننه‌عصمت» به برگزیدگان جشنواره عمار اهدا می‌شد.