کد خبر: 1384509
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
قالیباف در نشست مشترک دولت و مجلس تأکید کرد

معیشت مردم و نیرو‌های مسلح ۲ اولویت در جنگ اقتصادی

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به معیشت مردم و نیرو‌های مسلح در شرایط جنگ اقتصادی، تصریح کرد که تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که سفره خانوار‌ها کمترین آسیب را از فشار تحریم‌ها و جنگ متحمل و آثار مثبت سیاست‌های درست، پیش از همه در زندگی مردم نمایان شود. 
به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک جمعی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فهم مشترک میان دولت و مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، ضرورت هم‌فکری و داشتن فهم مشترک از وضعیت موجود و شرایط پیش‌رو است. 
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید مشخص کنیم که سناریوی پیش روی شش ماه آینده چیست و اگر در این خصوص اتفاق نظر داشته باشیم می‌توانیم طراحی بهتری برای آن داشته باشیم، گفت: در کنار موضوعاتی مانند جبران خسارت‌ها، تأمین مواد اولیه و مسائل بخش صنعت، ارتقای سطح معیشت مردم و نیرو‌های مسلح دو اولویت مهم هستند که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرند. نخستین موضوع این است که تصمیماتی که می‌گیریم، باید به‌گونه‌ای باشند که سفره مردم آخرین جایی باشد که تحریم و جنگ بر آن اثر می‌گذارد و نیز اولین جایی باشد که تصمیم درست مدیریتی بر آن اثر مثبت دارد؛ در این زمینه باید درست و دقیق هدف‌گذاری کنیم و منابع را به سمت نقطه‌ای که می‌خواهیم، هدایت کنیم. 
رئیس قوه مقننه افزود: به‌عنوان کسی که از روز‌های اول انقلاب تاکنون در بحران‌ها مدیریت بحران کرده و مدیریت را در بحران آموخته است، با تمام وجود می‌گویم که در زمان بحران، بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای ما وجود دارد و نباید از این موضوع غفلت کنیم. قالیباف با تأکید بر اینکه امروز جنگ اقتصادی از جنگ‌های شناختی، نظامی و سایبری مهم‌تر است و جنگ اقتصادی محور اصلی جنگ علیه ما است، عنوان کرد: در جنگ اقتصادی، چالش اصلی ما، چالش تصمیم‌گیری، مدیریت و حکمرانی باثبات است. 
وی با بیان اینکه در شرایط جنگی باید مسئولیت بپذیریم، تصمیم بگیریم و شجاعانه از کسی که کار می‌کند دفاع کنیم، گفت: تردید نکنید اگر در این جمع با هماهنگی پیش برویم، می‌توانیم با هم‌افزایی، مجلس و دولت را در زمینه اقتصادی در یک محور قرار دهیم و روبه‌جلو حرکت کنیم.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: مجلس ، قالیباف ، معیشت
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