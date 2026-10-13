هفته جهانی فضا با تجلیل از نوجوانان ایرانی و برگزیدگان علمی به پایان رسید

جوان آنلاین: آیین پایانی هفته جهانی فضا، روز گذشته و هم‌زمان با آخرین روز هفته ملی کودک، با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فضایی ایران، با معرفی دستاورد‌های فضایی و تجلیل از نوجوانان و گروه‌های علمی برگزیده در کانون برگزار شد.

آیین پایانی هفته جهانی فضا روز گذشته با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فضایی ایران در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد. در ابتدای این مراسم حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، با اشاره به اهمیت آموزش و ترویج علوم فضایی از دوران کودکی و نوجوانی، بر پرورش نیروی انسانی متخصص، تقویت کار گروهی و توانایی حل مسئله تأکید کرد. او به برنامه‌های علمی و ترویجی برگزارشده در کشور، فعالیت‌های دانش‌آموزی در زمینه ساخت ماکت و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و کاربرد داده‌های فضایی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و تداوم این فعالیت‌ها را برای آشنایی نسل جوان با فناوری‌های پیشرفته ضروری دانست.

در ادامه این آیین، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نیز بر اهمیت پیوند کودکان و نوجوانان با دانشمندان و صنعت فضایی تأکید کرد و هفته جهانی فضا را فرصتی برای تقویت پرسشگری، آشنایی با دستاورد‌های علمی و گسترش آموزش علوم فضایی دانست. او همچنین بر ضرورت فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف کشور به فعالیت‌های علمی و استفاده از ظرفیت فناوری فضایی برای شناخت و حل مسائل واقعی تأکید کرد.

سیدرضا حسینی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، نیز با تبریک موفقیت نوجوانان در رقابت‌های علمی، آنان را تصویر آینده ایران توصیف کرد. او با اشاره به نقش کنجکاوی و جست‌وجوگری در پیشرفت علم، یادآور شد که بسیاری از کشفیات با دقت بیشتر در پدیده‌ها و بررسی دوباره داده‌های پیشین امکان‌پذیر شده‌اند.

حسینی همچنین با یادکرد از دانشمندانی، چون ابن‌هیثم، ابوریحان بیرونی، عمر خیام، جمشید کاشانی و خواجه نصیرالدین طوسی، بر پیشینه علمی ایران و ظرفیت نوجوانان امروز برای ادامه این مسیر تأکید کرد.

در بخش دیگری از آیین پایانی هفته جهانی فضا، از اعضا و مربیان گروه‌های علمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه‌های مختلف علوم و فناوری‌های فضایی تجلیل شد.

بر اساس این خبر در حوزه جست‌وجوی سیارک‌ها، از اعضا و مربیان گروه‌های فعال کانون در استان‌های گلستان، البرز، تهران و سمنان قدردانی شد.

هم‌چنین از الهه غیناقی مدیرکل کانون استان گلستان و رئیس دبیرخانه اجرایی پویش بین‌المللی جست‌وجوی سیارک‌ها و ویدا ملکی، میثم بکتاشیان و زینب عاشری مدیران‌کل کانون تهران، اصفهان و البرز نیز در این بخش تجلیل شدند.

در همین حال از مربیان و اعضای گروه جست‌وجوی سیارکی استان البرز، از جمله بتول شریف‌زاده، و مربی گروه جست‌وجوی سیارکی استان تهران نیز قدردانی شد.

در بخش سازه‌های هوافضا، از محمود شعبانی، مربی گروه استان گیلان، و اعضای این گروه تجلیل شد.

همچنین از مربیان و اعضای فعال در زمینه موشک و ماهواره‌بر در استان سمنان، از جمله علی محمدیان، قدردانی شد.

در بخش دیگری از این مراسم، از نوجوانان افتخارآفرین در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک نیز تجلیل شد. موفقیت این نوجوانان در رقابت‌های علمی بین‌المللی، از محور‌های مهم تقدیر در این آیین بود.

از مهشید قاسمی، عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به دلیل کسب جایزه در جشنواره نقاشی و گفت‌و‌گو با فضانوردان چینی قدردانی شد. او در ادامه، نقاشی خود را به نمایندگی از اعضای کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) به حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، اهدا کرد.

هم‌چنین در این آیین جوایز اعضای برگزیده مسابقه تلویزیونی «نقطه‌زن» که با محوریت ساخت و پرتاب موشک‌های آبی برگزار شده بود نیز اهدا شد.

یکی از بخش‌های تأثیرگذار مراسم، برقراری ارتباط تلفنی با خانواده حلما سادات احمدزاده، دختر شهید جنگ رمضان از شهرستان لامرد استان فارس، بود. در این ارتباط، پدر حلما با بیان خاطره‌هایی از رفتار دخترش حتی در شرایط دشوار، تصویری از روحیه یاری‌رسان و توجه حلما به اطرافیان ترسیم کرد.

آیین پایانی هفته جهانی فضا در حالی برگزار شد که آخرین روز هفته ملی کودک نیز با برنامه‌هایی برای توجه به توانایی‌ها، خلاقیت و آینده کودکان و نوجوانان همراه بود.