جوان آنلاین: سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سهشنبه تلفنی با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، دو طرف در خصوص روند روابط دوجانبه روسیه و عمان رایزنی کردند.
طرفین همچنین به بررسی شماری از پروندهها برای توسعه همکاری مشترک میان مسقط و مسکو پرداختند.
وزیران امور خارجه روسیه و عمان در خصوص هماهنگی سفرها و ارتباطات دیپلماتیک طی مرحله آتی رایزنی کردند.
دو طرف در این تماس در خصوص بارزترین مسائل کنونی و آخرین تحولات سیاسی در خاورمیانه تبادل نظر کردند.